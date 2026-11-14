Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

Рыбную косточку нельзя выплевывать в салфетку, а хвост креветки не кладут обратно в бокал, в котором подали коктейль.

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Как правильно есть устрицы, креветки и икру - правила этикета / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Как правильно есть устрицы и моллюски

Куда класть хвосты креветок и рыбные кости

Как подают и едят икру

Устрицы, согласно этикету, едят маленькой вилкой и тремя пальцами, а ракушку подносят ко рту, чтобы моллюск сам соскользнул. Креветки в пасте режут ножом и вилкой, рыбную косточку убирают пальцами на свою тарелку, а икру кладут на тост маленькой ложечкой. О всех нюансах правил этикета рассказала основательница Protocol School of Texas Дайан Готтсман в своём блоге.

Эксперт напомнила анекдот Оскара Уайльда о том, что мир лежал у его ног, пока он не взял не ту вилку. Знание правил поведения за столом, отмечает Готтсман, подчеркивает уверенность человека в себе.

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Как правильно есть устрицы

Для устрицы понадобятся указательный, средний и большой пальцы, а также маленькая вилка для устриц или моллюсков. Вилкой устрицу отделяют от раковины, но сок оставляют внутри.

Далее раковину берут в руку, и здесь важно не торопиться.

"Поднимите раковину, поднесите её ко рту и наклоните голову назад, чтобы устрица мягко скользнула в рот", - советует Готтсман.

По желанию устрицу перед этим можно сбрызнуть лимонным соком или соусом.

Как есть моллюски

Моллюски, которые во время приготовления на пару не открылись хотя бы наполовину, лучше не есть - по словам эксперта, это признак того, что они испорчены. Остальные раковины полностью раскрывают одной рукой, а моллюска достают маленькой вилкой или пальцами.

Далее с "шеи" моллюска снимают кожицу и обмакивают его в соус. Для пустых раковин на столе должна стоять отдельная тарелка или миска. Пить бульон допустимо в кругу друзей и семьи, а на деловой встрече лучше ориентироваться на хозяина.

Куда класть хвосты креветок

Если креветки подают в пасте или с рисом, креветку придерживают зубцами вилки, а ножом отрезают хвостик. В зависимости от размера её режут пополам или на три части.

Хвостики незаметно откладывают на край тарелки или на небольшую сервировочную тарелку, если её подали. В крайнем случае подойдёт тарелка для хлеба.

Холодные креветки в креветочном коктейле можно есть руками - по кусочку или целиком, в зависимости от размера. Эксперт отдельно объясняет, что делать с хвостом.

"Хвост следует класть на сервировочную тарелку, а не обратно в стеклянную посуду, в которой его подали", - объясняет Готтсман.

Она добавляет, что за столом с гостями не стоит бороться за последний кусочек мяса в хвосте.

Как удалить рыбную косточку изо рта за столом

Готтсман признает, что идеального способа избавиться от кости, хряща или другого постороннего предмета во рту не существует. Однако одну ошибку она называет категорически недопустимой.

"Не выплевывайте это в салфетку!" - предостерегает эксперт.

Лучший из неудобных вариантов - достать предмет левой рукой, большим и указательным пальцами, и незаметно положить на свою тарелку. Делать из этого проблему не стоит: разговор продолжают, не отводя взгляда от собеседника.

Как правильно есть икру

Икру обычно подают в небольшой хрустальной или стеклянной миске на льду, иногда - в ракушке или другой оригинальной посуде.

Главное правило подачи эксперт формулирует кратко.

"Небольшое количество икры следует накладывать на тост тонкой ложечкой. Тост едят руками", - объясняет Готтсман.

Переедать икру не стоит: это закуска, которая должна пробудить вкусовые рецепторы перед основным блюдом.

Этикет за столом - новости

Как сообщал Главред, нюансы ресторанного этикета раскрыла эксперт Наталья Миронюк. Она объяснила, как пользоваться салфеткой и можно ли класть её за воротник. Совет касается поведения за столом в ресторане.

Отдельно Миронюк рассказывала об аксессуарах. Она объяснила, куда ставить сумку в ресторане - на стол, на пол или за спину. Кроме того, эксперт дала сезонные советы относительно цветов и материалов сумок.

Не меньше вопросов вызывает пользование столовыми приборами. В другом материале речь шла о том, как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза завершена. Также знаток этикета объяснил, можно ли класть локти на стол.

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