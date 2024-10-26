Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза окончена

Даже если ужин неформальный, это не повод игнорировать правила этикета.

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Правила этикета за столом никогда не помешают / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Можно ли класть локти на стол по этикету

Как правильно держать нож и вилку

Самые важные правила сервировки стола

Правила поведения за столом - это то, чему нас учили в детстве родители, но на самом деле этикет гораздо важнее и сложнее во взрослой жизни. То, как мы ведем за столом, говорит о нашей утонченности и уважении к другим людям. Хорошие манеры помогут не опозориться перед клиентами, партнерами по бизнесу или работодателем на деловом ужине и не привлечь к себе негативное внимание в обществе.

На Youtube-канале Gentleman’s Gazette детально рассказали, какие правила поведения действуют за столом и что нельзя делать, когда кушаешь.

"В наше время люди часто встречаются в неформальной обстановке, но это не означает, что застольные манеры не нужны или неуместны. Например, барбекю не должно быть поводом для того, чтобы жевать с открытым ртом или чавкать. В конце концов, мы все - цивилизованные люди", - отметили на канале.

Чему же учит столовый этикет? По сути - всему: как правильно сесть за обеденный стол, как разобраться со столовыми приборами, как правильно есть то или иное блюдо. Сегодня речь пойдет о самых основных правилах этикета.

Первое, что нужно сделать перед тем, как войти в дом, куда вас пригласили на ужин, это выключить телефон и положить его в карман.

Когда вы находитесь в гостях или принимаете гостей, не оставляйте телефон на столе, потому что вы, скорее всего, возьмете его и посмотрите, если получите звонок или сообщение. Это невежливо в присутствии других людей.

Если стол уже накрыт, не стоит просто входить и садиться. Дождитесь сигнала хозяина. Второй вариант: если хозяин сел, вы тоже можете сесть.

Если на тарелке или рядом с ней лежит салфетка, сразу же положите ее себе на колени.

В идеале вы должны сидеть прямо, но удобно. Не сутультесь, не скрещивайте руки и не сидите так, как бы вы сидели дома на диване во время просмотра футбольного матча.

Не надейтесь, что вас посадят вместе с вашим мужем или женой. Традиционно пары всегда перемешивают, чтобы они сидели с разными людьми, ведь только так получится стимулировать интересный и приятный разговор.

Большинство неформальных ужинов проходят в семейном стиле, то есть блюда подаются на блюдах или тарелках. Самое главное правило - не тянитесь и не прикасайтесь к ним. Для начала передайте блюдо по кругу стола слева направо.

Когда блюдо попадает к вам, вы обслуживаете себя и передаете ее соседу справа.

Всегда пользуйтесь сервировочной посудой, а не приборами, которые лежат на вашем столике. Важно учитывать, сколько человек находятся за столом ми не накладывать себе в тарелку слишком много.

Если кто-то просит вас передать соль или перец, всегда передавайте оба предмета вместе.

Всегда относитесь к подаваемым блюдам непредвзято. Даже если вам блюдо показалось невкусным, помните, что хозяин, скорее всего, приложил много усилий, чтобы его приготовить. Просто положите немного на свою тарелку и попробуйте.

Если вы страдаете от сильной пищевой аллергии, сообщите об этом хозяину до того, как ужин будет приготовлен, чтобы он мог учитывать ваши потребности.

Приступать к еде следует только тогда, когда хозяин или хозяйка берут вилку и приступают к трапезе.

Считается очень невежливым, а иногда даже грубым, просто копаться в своей тарелке с едой, пока остальные гости еще не приступили к трапезе.

Как правильно есть вилкой и ножом по этикету?

Существуют две "школы" этикета - американская и континентальная.

При американском способе вилку держат в правой руке. Если нужно что-то отрезать, то вилку перекладывают в левую руку, а нож держат в правой.

Когда вы закончите резать, положите нож на тарелку или на подставку для ножей, если таковая имеется. Затем вы снова перекладываете вилку из левой руки в правую и едите. Это движение "вперед-назад" еще называют методом зигзага.

При континентальном методе вилку держат в левой руке, а нож - в правой. Таким образом, приборы не нужно перекладывать из одной руки в другую.

И американский, и континентальный метод использования ножа и вилки вполне приемлемы.

Интересно, что даже в рамках континентальной школы есть различия в том, как подносить еду ко рту.

"В основном, вы держите вилку в левой руке, как карандаш. Однако когда вы переходите к нарезке, то поворачиваете вилку примерно на 180 градусов. Например, если вы отрезаете кусок мяса, вы можете оставить вилку в положении для резки и поднести ее прямо ко рту. Таким образом, она будет изогнута вниз. А можно поменять положение и поднести вилку ко рту так, чтобы она была направлена вверх. Оба варианта приемлемы", - рассказали на канале.

Кусочки еды нарезают по мере их поедания. Не стоит нарезать все заранее, а потом есть по частям. Так может поступить только маленький ребенок, но никак не взрослый человек.

Все, что подается в миске или бульонной чашке, нужно есть ложкой.

Youtube-канал Gentleman's Gazette - что о нем известно Gentleman's Gazette - это Youtube-канал о правилах этикета, стиле, лайфхаках. Существует с 2010 года и имеет более 1,7 млн подписчиков. На канале можно узнать о том, как завязывать галстук и удалять пятна, как сочетать аксессуары и покупать вещи первоклассных брендов, не тратя много денег. "Овладейте классическим стилем и раскройте в себе внутреннего джентльмена!", - говорится в описании к каналу.

Можно ли класть локти на стол по этикету?

Невежливо класть локти на стол во время еды. Вместо этого оставьте запястья на столе, когда жуете.

Согласно правила американской школы, руку можно держать на коленях.

В перерывах между блюдами или во время разговора после ужина локти могут лежать на столе. Только убедитесь, что при таком положении вы не сутулитесь.

Когда вы едите в компании, имеет значение темп. Важно, чтобы беседа протекала спокойно, поэтому вы не должны есть ни слишком медленно, ни слишком быстро.

Также ешьте маленькими кусочками, пережевывая их и полностью проглатывая, прежде чем сделать следующий укус.

Всегда ешьте с закрытым ртом и не издавайте никаких жевательных звуков.

Если кто-то задает вам вопрос, пока вы жуете, закончите жевать и только потом отвечайте.

Не задавайте вопросы другим, пока они жуют, поскольку это может поставить их в неловкую ситуацию и создаст паузу в разговоре.

Сервировка стола - что важно знать

В неформальной сервировке всегда есть как минимум тарелка, нож и вилка.

Если подается десерт, то на верхней стороне тарелки вы найдете либо маленькую вилочку, либо ложку.

Если подается суп или что-то другое, требующее ложки, то на тарелке также будет ложка.

Сервировка стола / скриншот

На более официальных ужинах сервировка может быть более сложной, с несколькими наборами столового серебра, и общее правило гласит: всегда работайте по принципу "снаружи внутрь".

В правом верхнем углу тарелки вы, скорее всего, найдете стакан для воды, который всегда наполнен, и бокал для вина, который изначально пуст.

В левой верхней части тарелки вы увидите маленькую тарелочку с дополнительным ножом - она для хлеба и масла.

Если вы видите две вилки и два ножа, это означает, что вы начинаете с самой крайней вилки и самого крайнего ножа. Это обычно для закуски или начального блюда.

Когда вы закончите, положите вилку и нож под углом в четыре-пять часов. Это означает, что вы закончили трапезу.

Как правильно положить вилку и нож после еды

Если вы еще не закончили, то можете держать их в таком положении:

Не кладите использованные приборы обратно на скатерть или на стол, а просто положите на тарелку, чтобы их можно было забрать.

Правила, которые были описаны выше, применимы к любой базовой обеденной ситуации. Для более формальных ужинов с множеством блюд и большим количеством разнообразной посуды будут применяться более сложные правила.

И, напоследок, важно помнить, что хорошие манеры за столом всегда помогут и никогда не навредят.

Смотрите видео - Как правильно есть еду по этикету и вести себя хорошо за столом:

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