Как есть суп элегантно и красиво: правила этикета

Обычно мы едим суп дома, в семейном кругу. Но даже в этом случае употреблять первое блюдо стоит согласно правилам этикета.

https://glavred.info/life/kak-est-sup-elegantno-i-krasivo-pravila-etiketa-10607138.html Ссылка скопирована

Как есть суп в ресторане - правила этикета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно - есть суп или пить

Какие супы едят большой ложкой, а какие - десертной

Можно ли доедать суп до последней капли

На банкетах, праздничных мероприятиях и дипломатических приемах суп обычно не подают, но если вы зашли в кафе или ресторан, то знание того, как правильно есть первые блюда согласно этикету, может пригодиться. Каков правильный этикет употребления супа, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.

Какие бывают супы и как их подают

По ее словам, существуют разные виды супов и для каждого предназначена своя посуда.

Суп-пюре могут подать в прозрачных тарелках, чтобы подчеркнуть цвет.

Легкие бульоны, прозрачные супы подают в чашках с одним или двумя "ушками".

Важно! Если ручка повернута направо, значит, бульон просто пьют, как из кружки, а если налево - едят ложкой.

Если в бульоне было мясо, сначала выпивают или съедают жидкость, а затем вилкой и ножом расправляются с мясом.

Заправленные супы, такие как борщ или солянка, подают в глубоких тарелках.

Тарелки с супами ставят на мелкую тарелку для защиты скатерти. Ложку кладут справа от тарелки, выпуклой стороной вниз.

Как есть ложкой суп

Супы едят большой ложкой. Исключение - бульоны. Их, согласно этикету, принято есть десертной ложкой.

Ложку держат правой рукой, но если вы левша, то смело можете пользоваться левой. Ложку зажимают между большим и указательным пальцем.

"Очень горячий суп не помешиваем, не дуем на него, а ждем, пока остынет. Эту паузу заполняем общением", - сказала Миронюк.

Ложкой суп зачерпывают от себя - так выглядит эстетично.

Не стоит набирать полную ложку, чтобы не расплескать.

Лишнюю каплю со дна ложки снимают, легко коснувшись края бортика тарелки. Ложку подносят ко рту под углом.

Если в супе есть кусочки мяса, овощи, яйцо, макароны, то боковой стороной ложки их разделяют на более мелкие.

Сначала съедают ложкой густое, а потом, держа чашку левой рукой за ушко, выпивают жидкость. Ложка при этом остается на подставной тарелке.

Если у чашки две ручки, то все нужно есть ложкой.

Кушать нужно тихо, не издавая чавканья или других посторонних звуков.

Можно ли наклонять тарелку с супом по этикету

За столом нужно сидеть ровно. Красиво будет выглядеть, если вы не нагибаетесь к ложке, а подносите ее к губам.

"Для того, чтобы выглядеть элегантно за столом, не дуйте ни в тарелку, ни на ложку", - посоветовала эксперт по этикету.

Неприлично наклоняться близко к тарелке и рассматривать суп, пытаясь выловить кусочек повкуснее. Недопустимо лезть в тарелку руками и что-то из нее выбирать.

Хорошим тоном считается не доедать суп до дна.

Правила этикета запрещают наклонять тарелку и к себе, и от себя. Также не наклоняйтесь к ложке.

Не размешивайте активно суп в тарелке - сделайте лишь одно-два плавных движения.

Использованные столовые приборы никогда не кладут на скатерть.

Ложку выпускают из рук, только после окончания трапезы, оставляя прибор в посуде.

Не отодвигайте от себя пустую посуду.

Как правильно есть суп по этикету ложкой - смотрите видео:

Ранее Главред писал, как правильно есть пиццу - руками или вилкой.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред