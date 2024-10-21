Как есть суп элегантно и красиво: правила этикета

Вы узнаете:
- Как правильно - есть суп или пить
- Какие супы едят большой ложкой, а какие - десертной
- Можно ли доедать суп до последней капли
На банкетах, праздничных мероприятиях и дипломатических приемах суп обычно не подают, но если вы зашли в кафе или ресторан, то знание того, как правильно есть первые блюда согласно этикету, может пригодиться. Каков правильный этикет употребления супа, рассказала эксперт в этих вопросах Наталья Миронюк.
Какие бывают супы и как их подают
По ее словам, существуют разные виды супов и для каждого предназначена своя посуда.
Суп-пюре могут подать в прозрачных тарелках, чтобы подчеркнуть цвет.
Легкие бульоны, прозрачные супы подают в чашках с одним или двумя "ушками".
Важно! Если ручка повернута направо, значит, бульон просто пьют, как из кружки, а если налево - едят ложкой.
Если в бульоне было мясо, сначала выпивают или съедают жидкость, а затем вилкой и ножом расправляются с мясом.
Заправленные супы, такие как борщ или солянка, подают в глубоких тарелках.
Тарелки с супами ставят на мелкую тарелку для защиты скатерти. Ложку кладут справа от тарелки, выпуклой стороной вниз.
Как есть ложкой суп
Супы едят большой ложкой. Исключение - бульоны. Их, согласно этикету, принято есть десертной ложкой.
Ложку держат правой рукой, но если вы левша, то смело можете пользоваться левой. Ложку зажимают между большим и указательным пальцем.
"Очень горячий суп не помешиваем, не дуем на него, а ждем, пока остынет. Эту паузу заполняем общением", - сказала Миронюк.
Ложкой суп зачерпывают от себя - так выглядит эстетично.
Не стоит набирать полную ложку, чтобы не расплескать.
Лишнюю каплю со дна ложки снимают, легко коснувшись края бортика тарелки. Ложку подносят ко рту под углом.
Если в супе есть кусочки мяса, овощи, яйцо, макароны, то боковой стороной ложки их разделяют на более мелкие.
Сначала съедают ложкой густое, а потом, держа чашку левой рукой за ушко, выпивают жидкость. Ложка при этом остается на подставной тарелке.
Если у чашки две ручки, то все нужно есть ложкой.
Кушать нужно тихо, не издавая чавканья или других посторонних звуков.
Можно ли наклонять тарелку с супом по этикету
За столом нужно сидеть ровно. Красиво будет выглядеть, если вы не нагибаетесь к ложке, а подносите ее к губам.
"Для того, чтобы выглядеть элегантно за столом, не дуйте ни в тарелку, ни на ложку", - посоветовала эксперт по этикету.
Неприлично наклоняться близко к тарелке и рассматривать суп, пытаясь выловить кусочек повкуснее. Недопустимо лезть в тарелку руками и что-то из нее выбирать.
Хорошим тоном считается не доедать суп до дна.
Правила этикета запрещают наклонять тарелку и к себе, и от себя. Также не наклоняйтесь к ложке.
Не размешивайте активно суп в тарелке - сделайте лишь одно-два плавных движения.
Использованные столовые приборы никогда не кладут на скатерть.
Ложку выпускают из рук, только после окончания трапезы, оставляя прибор в посуде.
Не отодвигайте от себя пустую посуду.
Как правильно есть суп по этикету ложкой - смотрите видео:
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