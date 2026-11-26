Лавров придумал новые "доказательства" притеснений русскоязычного населения в Украине и в очередной раз оправдал российское вторжение.

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Лавров в очередной раз заговорил о "первопричинах" войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Кратко:

Лавров заявил о якобы запрете русского языка в Украине

Глава МИД РФ назвал вторжение в Украину "вынужденным"

Лавров исказил историю Украины и обвинил Запад в затягивании войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь взялся объяснять, почему Россия напала на Украину, и, как обычно, не обошёлся без выдумок. На этот раз он заявил о якобы запрете русского языка в Украине.

Кроме того, глава МИД РФ назвал полномасштабное вторжение РФ "вынужденным" и обвинил Запад в срыве мирных переговоров.

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Как сообщает ClashReport, Лавров заявил, что в Украине якобы запрещено говорить на русском языке. В то же время он утверждает, что украинские руководители продолжают общаться на нем между собой, когда их никто не слышит.

"В Украине нельзя говорить по-русски. Но когда их никто не видит и не слышит, все эти украинские лидеры общаются между собой на русском", - сказал глава МИД РФ. Никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.

На встрече с участниками программы "Диалог ради будущего" Лавров также рассуждал о так называемых первопричинах войны против Украины. Российский министр назвал вторжение своей страны "вынужденным", а ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах возложил на европейских союзников Киева, пишет The Moscow Times.

Отдельно Лавров вновь изложил собственную версию истории Украины. Повторный второй тур президентских выборов 2004 года он назвал якобы организованным Западом "переворотом", хотя решение о его проведении принял Верховный Суд Украины.

События февраля 2014 года Лавров также охарактеризовал как "переворот". При этом он проигнорировал обстоятельства бегства тогдашнего президента Виктора Януковича из страны после подписания соглашения об урегулировании политического кризиса с оппозицией.

Кроме того, глава МИД РФ обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "войне против собственного народа" с самого начала его президентства. Такие утверждения игнорируют тот факт, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, задолго до избрания Зеленского главой государства.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

На той же встрече Лавров заявил, что россияне готовы и в дальнейшем терпеть испытания из-за войны против Украины.

"Наш народ выдерживал эти испытания, выдерживает и обязательно будет поступать так же и в дальнейшем", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп призвал диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить военную агрессию против европейских территорий и как можно скорее заключить мирное соглашение с Украиной. Американский лидер заявил, что ежемесячно в войне гибнут тысячи людей, а достижение мира станет значительным результатом для всех сторон.

В то же время западные спецслужбы в своих последних оценках пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьез договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины, а появление европейских военных контингентов на украинской территории Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт.

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