Древесная зола является источником калия и кальция, однако её неправильное использование может нанести серьёзный вред растениям.

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Где нельзя высыпать золу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие растения нельзя подкармливать древесной золой

Где можно использовать золу в качестве удобрения

Почему чрезмерное количество золы вредит почве

В отопительный сезон владельцы частных домов часто накапливают большое количество древесной золы. Многие огородники используют её в качестве натурального удобрения, однако такой способ подкормки подходит далеко не всем растениям. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, древесная зола обладает сильными щелочными свойствами и повышает pH почвы. Если использовать её бесконтрольно, земля может стать непригодной для выращивания овощей.

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Чем полезна древесная зола для огорода

При сгорании древесины большая часть азота и серы высвобождается в виде газов, тогда как кальций, калий, магний и другие микроэлементы остаются в золе.

По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), древесная зола может содержать около 3% калия, который играет важную роль в цветении и формировании плодов.

Однако зола практически не содержит азота, поэтому не может заменить полноценное комплексное удобрение. Перед её использованием рекомендуется проверить кислотность почвы.

Где можно использовать древесную золу

Древесная зола наиболее полезна на кислых почвах с низким содержанием калия.

Ранней весной её можно вносить на пустые овощные грядки из расчёта 50–70 г на квадратный метр. После этого золу необходимо перемешать с землёй. Делать это рекомендуется примерно за две недели до посадки растений.

Зола также может быть полезна на грядках с капустой, брокколи, цветной капустой и кольраби, поскольку повышение pH почвы помогает сдерживать распространение капустной мухи.

В небольших количествах золу можно использовать на газонах, нуждающихся в калии и известковании, а также добавлять в компост. Её доля не должна превышать 5% от общего объёма компоста.

Видео о том, как использовать золу в качестве удобрения, можно посмотреть здесь:

Какие растения нельзя подкармливать золой

Древесную золу категорически не рекомендуется использовать под растениями, которым требуется кислая почва. К ним относятся:

голубика;

азалия;

рододендрон;

папоротник;

береза;

красный клен.

В чрезмерно щелочной почве эти растения хуже усваивают железо, из-за чего листья могут желтеть, а их развитие - замедляться.

Также не стоит разбрасывать золу под голубыми гортензиями. Из-за изменения кислотности почвы их цветы со временем могут стать розовыми.

Почему нельзя сыпать золу под картофель

Одной из самых больших ошибок огородников является внесение древесной золы на участки, где планируется выращивать картофель.

Повышение pH почвы способствует развитию обыкновенной парши картофеля. В результате на поверхности клубней появляются коричневые шероховатые пятна, которые ухудшают товарный вид урожая.

При севообороте лучше вносить золу перед выращиванием капусты, а не картофеля.

Почему нельзя вносить золу под рассаду

Соли, содержащиеся в древесной золе, могут повредить нежные корни молодых растений и прорастающие семена.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не использовать золу непосредственно во время посева. Между внесением золы и посадкой растений должно пройти примерно две недели.

С какими удобрениями нельзя смешивать золу

Древесную золу не следует использовать одновременно с азотными удобрениями, особенно с теми, которые содержат аммониевые соединения.

В результате химической реакции может выделяться аммиак. При этом часть азота теряется, а эффективность подкормки снижается.

Также нельзя вносить золу на почвы, уровень pH которых уже превышает 7. Чрезмерная щелочность препятствует усвоению растениями многих питательных веществ.

Какую золу нельзя использовать на огороде

Для подкормки растений следует использовать только золу от сжигания чистой необработанной древесины.

Не подходит зола, полученная после сжигания мусора, брикетов, картона, окрашенных, лакированных или химически обработанных дров.

Еще одно распространенное заблуждение - регулярное высыпание золы в одном и том же месте. Со временем почва может стать настолько щелочной, что выращивать на ней овощи будет очень сложно.

Как правильно хранить древесную золу

Остатки древесной золы рекомендуется хранить в сухом месте в закрытой металлической емкости, подальше от легковоспламеняющихся материалов. Под воздействием осадков из золы вымывается калий.

Перед использованием золу следует просеять, чтобы удалить крупные куски угля и посторонние предметы. Во время работы необходимо использовать перчатки, защитные очки и маску.

Полностью остывшую золу также можно использовать зимой для посыпки скользких лестниц и дорожек.

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