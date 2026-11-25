Если противник задействует бомбардировщики, подготовка к атаке может затянуться до конца недели.

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Угроза массированного обстрела Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Главное из заявления Жданова:

Россия может нанести удар баллистическими ракетами и дронами уже этой ночью

Стратегическая авиация РФ движется к аэродрому "Энгельс"

Удар с использованием бомбардировщиков возможен до конца недели

Страна-агрессор Россия может атаковать Украину баллистическими ракетами и сотнями дронов уже в ближайшую ночь. Если же к удару привлекут стратегическую авиацию, массированный обстрел может отложиться до конца недели. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Баллистические ракеты могут быть запущены уже сегодня ночью. Если они не будут применять стратегическую авиацию, а нанесут удар только баллистическими ракетами и дронами - несколько сотен дронов, две-три, и, допустим, как обычно, 20–25 баллистических ракет. Это может произойти уже сегодня", - предупредил Жданов. видео дня

По его словам, если же россияне решат задействовать стратегические бомбардировщики, подготовка может продлиться до конца недели.

Чем РФ может атаковать Украину

По оценке эксперта, ни масштаб, ни характер нынешней подготовки пока не отличаются от предыдущих атак.

"Они готовятся на сегодняшний день, как обычно, ничего особенного мы здесь не видим. Они готовят несколько десятков баллистических ракет. Имеются в виду такие, как "Оникс", "Циркон" или ракеты "Искандер", - отметил Жданов.

Отдельно он обратил внимание на комплексы С-400. По его словам, они фактически постоянно готовы к ударам, а ракет к ним в России еще много. Чтобы их применить, оккупантам достаточно подвезти боекомплект и зарядить пусковые установки.

Тревожным сигналом эксперт считает и перемещение российских самолетов стратегической авиации в "Энгельс". Именно на этом аэродроме бомбардировщики обычно вооружаются крылатыми ракетами воздушного базирования.

С-400 / Инфографика: Главред

Какой новый дрон тестирует РФ

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.

По его словам, из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 25 ноября российская оккупационная армия атаковала дроном маршрутный автобус на трассе возле села Федоровка Чугуевского района в Харьковской области. В результате удара один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

В Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом, произошел пожар. Также зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

Днём 24 ноября вражеский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Осколки дрона убили одного человека, ещё двое получили ранения. На момент атаки возле вокзала находился электропоезд.

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