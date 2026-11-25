Привычные белые фасады постепенно уходят на второй план, а дизайнеры всё чаще предлагают оформлять кухни в различных оттенках зеленого.

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Модные кухни 2026 / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Почему зеленые кухни становятся популярнее белых

Какие оттенки зеленого лучше всего подходят для кухонных фасадов

С какими материалами и цветами сочетать зеленую кухню

Белые кухни постепенно теряют популярность, уступая место цветным интерьерам. Один из оттенков, на который всё чаще обращают внимание дизайнеры, - зелёный. Он помогает освежить привычное оформление кухни и открывает немало интересных возможностей для сочетания цветов и материалов.

Главред расскажет, какие кухни выбирают дизайнеры интерьеров осенью 2026 года.

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Белая кухня уходит в прошлое: что пришло ей на смену

Долгое время белые кухонные фасады считались универсальным решением, пишет Wprost. Они подходили к различным стилям интерьера, хорошо сочетались с деревом и камнем и оставались актуальными независимо от модных тенденций. Однако теперь дизайнеры всё чаще предлагают отказаться от привычных нейтральных цветов в пользу зелёного.

Интерес к нему связан, в частности, с популярностью биофильного дизайна - направления, вдохновленного природой. Зелёный ассоциируется с растительностью и помогает создать в доме спокойную атмосферу. При этом он уместен не только в загородных домах, но и в современных городских квартирах.

Еще одно преимущество этого цвета - большое количество оттенков. Благодаря этому можно оформить кухню как в сдержанных тонах, так и сделать фасады главным акцентом интерьера.

Какие оттенки зеленого выбирают для кухни

При выборе цвета стоит учитывать площадь помещения, освещение и общее оформление дома. Среди популярных вариантов дизайнеры выделяют три оттенка, каждый из которых по-своему меняет облик кухни.

Фисташковый - для светлого интерьера

Нежный фисташковый цвет хорошо подходит для небольших кухонь. Он добавляет интерьеру цвета, но не перегружает пространство и сохраняет ощущение легкости.

Такие фасады хорошо смотрятся в сочетании со светлым камнем, мраморными поверхностями и золотистой фурнитурой. Особенно удачно фисташковый цвет вписывается в интерьеры в стиле современной классики.

Шалфейный - сдержанный и универсальный

Приглушенный шалфейный оттенок подойдет тем, кто хочет добавить кухне цвета, но не готов к ярким решениям. Он выглядит спокойно и хорошо сочетается с другими элементами интерьера.

Фасады цвета шалфея можно дополнить чёрными ручками, светлым деревом, графитовым стеклом или каменной столешницей. Такой вариант подходит как для современного оформления, так и для классических кухонь.

Бутылочно-зеленый - для выразительного дизайна

Насыщенный бутылочный зеленый помогает создать акцентный интерьер. Он особенно хорошо смотрится в кухнях с фасадами классической формы, в частности в стиле шейкер, который отличается простыми рамочными дверцами.

Однако тёмные оттенки требуют осторожного подхода. В небольшой кухне с недостаточным освещением они могут визуально сузить пространство. Поэтому бутылочно-зелёный лучше использовать для нижних шкафов или кухонного острова, сочетая их со светлыми поверхностями.

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С чем сочетать зеленые кухонные фасады

Одним из самых удачных дополнений к зеленому цвету является натуральное дерево. Его теплая текстура хорошо сочетается как со светлыми, так и с темными оттенками зеленого. Деревянными могут быть столешница, пол, открытые полки или обеденный стол.

Такое сочетание подходит для различных стилей оформления - от минимализма и японского дизайна до рустикальных интерьеров и современной классики.

Интересный вариант - зеленый кухонный гарнитур с деревянным островом. В этом случае цветные фасады не перегружают все пространство, а деревянная поверхность придает кухне тепла. Кроме того, остров становится отдельной функциональной частью интерьера.

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