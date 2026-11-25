Расследование ведет специальное подразделение прокуратуры Стамбула.

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Звезду "Великолепного века" подозревают в деле о наркотиках / Коллаж Главред, фото Instagram/denizcakir

Кратко:

Кого из турецких звезд подозревают

Что известно об этом деле

В Турции проходит масштабная операция в рамках расследования, связанного с предполагаемым оборотом и употреблением наркотиков, а также обвинениями в организации проституции.

Среди фигурантов дела оказались известные представители турецкого шоу-бизнеса, в том числе актер и певец Озджан Дениз, актриса Дениз Чакыр и Бурджу Озберк.

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Как сообщает издание Hürriyet, прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 35 человек. По последним данным, правоохранителям удалось задержать 24 подозреваемых. Поиски остальных продолжаются.

Турецкие звезды - снова фигуранты дела о наркотиках / Фото Instagram/denizcakir, ozcandeniz

Расследование ведет специальное подразделение прокуратуры Стамбула, занимающееся делами о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях.

В рамках дела проверяются возможные нарушения, связанные с торговлей наркотическими и психотропными веществами, их предоставлением, употреблением и хранением, а также с проституцией.

По информации прокуратуры, основаниями для расследования стали показания подозреваемых и свидетелей, материалы, полученные в ходе изучения изъятых мобильных телефонов и цифровых носителей, а также сведения от тайных свидетелей. После анализа собранных материалов у следствия возникли подозрения относительно возможного употребления или хранения запрещенных веществ.

Турецкие звезды - снова фигуранты дела о наркотиках / Фото Instagram/denizcakir, ozcandeniz

Среди задержанных, по данным турецких СМИ, оказались Озджан Дениз, Дениз Чакыр, Бурджу Озберк, Мурат Джейлан, Мурат Башоглу, Джансу Ташкын и другие представители индустрии развлечений.

Всего в опубликованном списке задержанных фигурируют 24 человека. При этом в отношении еще 11 подозреваемых продолжаются оперативные мероприятия.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается и охватывает все обстоятельства дела.

Важно отметить, что наличие ордера на задержание или сам факт задержания не означает доказанности вины. Окончательные выводы могут быть сделаны только по результатам расследования и судебного разбирательства.

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