Кратко:
- Кого из турецких звезд подозревают
- Что известно об этом деле
В Турции проходит масштабная операция в рамках расследования, связанного с предполагаемым оборотом и употреблением наркотиков, а также обвинениями в организации проституции.
Среди фигурантов дела оказались известные представители турецкого шоу-бизнеса, в том числе актер и певец Озджан Дениз, актриса Дениз Чакыр и Бурджу Озберк.
Как сообщает издание Hürriyet, прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 35 человек. По последним данным, правоохранителям удалось задержать 24 подозреваемых. Поиски остальных продолжаются.
Расследование ведет специальное подразделение прокуратуры Стамбула, занимающееся делами о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях.
В рамках дела проверяются возможные нарушения, связанные с торговлей наркотическими и психотропными веществами, их предоставлением, употреблением и хранением, а также с проституцией.
По информации прокуратуры, основаниями для расследования стали показания подозреваемых и свидетелей, материалы, полученные в ходе изучения изъятых мобильных телефонов и цифровых носителей, а также сведения от тайных свидетелей. После анализа собранных материалов у следствия возникли подозрения относительно возможного употребления или хранения запрещенных веществ.
Среди задержанных, по данным турецких СМИ, оказались Озджан Дениз, Дениз Чакыр, Бурджу Озберк, Мурат Джейлан, Мурат Башоглу, Джансу Ташкын и другие представители индустрии развлечений.
Всего в опубликованном списке задержанных фигурируют 24 человека. При этом в отношении еще 11 подозреваемых продолжаются оперативные мероприятия.
В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается и охватывает все обстоятельства дела.
Важно отметить, что наличие ордера на задержание или сам факт задержания не означает доказанности вины. Окончательные выводы могут быть сделаны только по результатам расследования и судебного разбирательства.
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Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.
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