Под пленкой в солнечный зимний день воздух может прогреться до +27 °C, даже если на улице всего +4 °C.

https://glavred.info/sad-ogorod/agrovolokno-chi-plivka-vzimku-sadivnicya-poyasnila-shcho-krashche-dlya-gryadok-video-10815260.html Ссылка скопирована

Чем укрыть грядки на зиму - советы садовода / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему под пленкой зимой растениям бывает слишком жарко

Когда агроволокно работает не хуже пленки

Какую плотность укрытия выбрать для зимнего огорода

Однозначного ответа, что лучше - агроволокно или пленка, нет: выбор зависит от того, что вы выращиваете, как часто бываете на участке и какая зима в вашем регионе. Агроволокно пропускает воздух и воду и может лежать на грядке с поздней осени до весны практически без присмотра, а пленка даёт больше тепла, но требует постоянного проветривания. Об этом рассказала садовод и автор кулинарных книг Линда Ли в блоге Garden Betty.

Она выращивает зимний огород в Центральном Орегоне (США) и годами сравнивала различные варианты: только ткань, только пленку и пленку поверх ткани. Вывод садовода неожиданный для тех, кто считает пленку единственным рабочим вариантом.

видео дня

"За эти годы я экспериментировала с различными комбинациями укрытий и выяснила, что продуктивный зимний огород можно иметь при любом варианте", - пишет Линда Ли.

Агроволокно или пленка - что лучше, если нет времени ежедневно проветривать

Главный критерий, по словам садовода, - сколько времени вы готовы уделять грядкам. Тканевое укрытие "дышит" и проветривается само, поэтому его можно не снимать всю зиму, если вдруг не наступит оттепель с резким потеплением.

Низкие туннели под прозрачной пленкой приходится контролировать и открывать в солнечные дни. Зимой при +4 °C на улице воздух внутри может прогреться до +27 °C и выше. Проветривать туннель стоит тогда, когда температура под пленкой приближается к +15 °C, а для контроля Линда Ли советует использовать недорогой беспроводной термометр.

Перегрев, подчеркивает автор, не помогает холодостойким культурам, а наносит им вред.

"Более высокая температура не обязательно означает лучшие условия для ваших холодостойких культур. Из-за неё растения теряют клеточные приспособления и сахара, которые выработали, чтобы противостоять морозу", - объясняет садовод.

Чем укрыть грядки на зиму, чтобы зелень выжила

Агроволокно, по опыту Линды Ли, подходит для большинства регионов, где зимние минимумы редко опускаются ниже -18 °C. Под тканью средней плотности на её приподнятых грядках зимуют:

капуста кале, листовая и обычная капуста;

шпинат, щавель, мангольд и ботва свеклы;

полевой салат (валерианелла) и молодая азиатская зелень;

молодой фасоль и зимний горох, а также большинство холодостойких пряных трав.

Пленку садовница оставляет для культур, которые хуже переносят сильные морозы. Молодые листья азиатской зелени, такие как татсо и комацуна, легко переносят заморозки под пленкой, а взрослые растения становятся вялыми и загнивают. То же самое касается взрослого салата, мангольда и фасоли, поэтому сеять зелень рекомендуют так, чтобы к первым морозам она находилась на стадии молодых листьев.

Украинские огородники тоже проверяют агроволокно на практике. Автор YouTube-канала "Тепличні справи" показал, выдержали ли растения под агроволокном заморозки - смотрите видео:

Что лучше для подзимнего посева и ранней весны

Под пленкой Линда Ли делает зимние посевы: шпинат, рукколу, горчицу, свеклу, морковь, бобы и петрушку высевают прямо в почву. Всходы всю зиму растут очень медленно, а с удлинением светового дня и потеплением резко начинают расти, что позволяет получить урожай на месяц раньше, чем у соседей.

Зимостойкие сорта капусты кале, белокочанной, брюссельской и цветной капусты, брокколи и лука-порея, напротив, высаживают в середине или в конце лета под агроволокно. Они растут всю зиму и дают урожай уже ранней весной. Тот же принцип можно применить, решая, чем укрыть клубнику на зиму: если на участке вы бываете редко, безопаснее выбрать материал, не требующий проветривания.

Снег, полив и жара - в чем агроволокно превосходит пленку

Тяжелый снег нужно счищать с обоих видов укрытий, иначе туннель может провалиться. С пленки снег сползает легче, однако после снегопада её приходится открывать для проветривания, а это сложно, когда края завалены 30-сантиметровым слоем снега.

Растениям нужна вода и в состоянии покоя. Агроволокно пропускает зимние дожди, а влажность под ним повышается, что дополнительно защищает зелень от зимнего высыхания.

Летом ткань пригодится на грядках в жару и при граде. Линда Ли живёт в высокогорной пустыне и крепит укрытие зажимами только на верхней части туннеля, чтобы затенять растения в полдень.

"Одно из преимуществ тканевых укрытий перед пленкой в том, что ткань может служить ещё и затеняющей сеткой", - отмечает садовод.

Агроволокно какой плотности выбрать на зиму

Зимой световой день и так короткий, поэтому автор советует не брать ткань плотнее средней. Agribon AG-30 (примерно 30 г/м²) пропускает 70% солнечного света и защищает до -3°C.

Если зимняя температура редко опускается ниже -4 °C, лучше подойдет более тонкое AG-19 (примерно 19 г/м²): оно пропускает 85 % света и защищает до -2 °C. При сильных ночных морозах ткань можно уложить в два слоя.

Тканевое укрытие также накапливает тепло, поэтому его снимают, если днем прогнозируется температура выше +21 °C.

Что касается пленки, Линда Ли советует использовать UV-стабилизированную тепличную пленку толщиной 6 мил (около 150 мкм) вместо более дешевой строительной, а проветривать её нужно, как только днём на улице станет теплее +4°C.

Как сообщал Главред, вешенки можно выращивать в домашних условиях - им не нужны солнце, дорогое оборудование или огород, а начать можно даже в обычной картонной коробке. Хорошо себя чувствуют в квартире и шампиньоны, а вот шиитаке созревают дольше. Читайте - как выращивать грибы дома всю зиму.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред