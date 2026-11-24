Глава МИД напомнил, что в этом году армия РФ потеряла 432 тысячи военнослужащих и так и не приблизилась к своим целям.

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Сибига ответил на угрозы Путина в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, kremlin.ru

Главное из заявления Сибиги:

Удары по НПЗ Путин может остановить приказом прекратить войну

В этом году РФ потеряла 432 тысячи военных

Глава МИД призвал Кремль перестать жаловаться

Глава Кремля Владимир Путин, которому не нравятся удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам, может просто приказать прекратить войну. Так в МИД Украины отреагировали на жалобы и угрозы диктатора страны-агрессора. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X.

"Если Путину не нравятся удары Украины по его нефтеперерабатывающим заводам, он может отдать приказ прекратить войну. Если он не хочет, чтобы его военные корабли подвергались ударам, он может отдать приказ прекратить войну", - подчеркнул министр. видео дня

Сибига также напомнил о 432 тысячах российских военных, которых оккупационная армия потеряла на поле боя с начала года. При этом Россия так и не приблизилась к целям своего вторжения.

"Очевидно, ему на них наплевать. Хватит жаловаться. Прекратите войну", - подчеркнул глава МИД.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Укрепились ли позиции Путина после встречи с Трампом и Си

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что последние международные контакты не принесли Кремлю реальных результатов.

"Поэтому никаких аналогий с Ялтой здесь быть не может. Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин ничего не добился по существу", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам аналитика, для главы Кремля важнее была сама картинка, чем результат переговоров.

"Путину было важно хоть как-то появиться в приличной компании, полагая, что это появление всё-таки что-то значит", - пояснил Загородний.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин требует от Киева прекратить атаки на российские НПЗ. Глава Кремля пригрозил Украине "неизбежным ответом" и пообещал Европе "больше проблем". По словам Путина, Киев игнорирует призыв Трампа не наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса РФ.

В то же время Генштаб ВСУ зафиксировал антирекорд потерь армии оккупантов. С начала 2026 года армия РФ потеряла 432 519 военнослужащих, что больше, чем за любой год войны. Предыдущий рекорд принадлежал 2024 году, когда потери составили 430 790 человек.

Ранее Украина озвучила условие возможной паузы в ударах по НПЗ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским НПЗ в обмен на Patriot. Системы ПВО должны предоставляться на весь срок такой паузы.

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