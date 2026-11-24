Глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что медицинская помощь потребовалась как минимум четырём людям.

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Последствия удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: t.me/mykola_lukashuk

Что произошло:

Удар по Днепру произошел днем 24 ноября

Поврежден многоэтажный жилой дом

Четыре человека получили ранения

Днем 24 ноября страна-агрессор Россия атаковала Днепр. В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

"Враг атаковал Днепр. По предварительным данным, поврежден многоэтажный дом", - написал Ганжа. видео дня

Впоследствии глава области обновил данные и сообщил, что число пострадавших возросло как минимум до четырёх. Все они получают медицинскую помощь.

"По меньшей мере четыре человека пострадали в результате вражеской атаки на Днепр", - отметил Ганжа.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что в Днепре в результате атаки "Бандероли" поврежден последний этаж многоэтажного дома. Он подтвердил, что в результате российского удара пострадали четыре человека.

Почему реактивные дроны РФ сложно сбивать

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина объяснил, что новые ударные аппараты оккупантов, в частности "Герань-5" и "Герань-6", по своим характеристикам уже ближе к крылатым ракетам, чем к дронам начала войны.

По его словам, реактивные беспилотники летают со скоростью от 500 до 1000 км/ч, поэтому дронам-перехватчикам сложно их догнать. Главным оружием против таких целей народный депутат назвал ракеты ПВО классов "земля - воздух" и "воздух - воздух".

Говоря о данных разведки относительно испытаний "Герани-6", Вениславский подчеркнул необходимость укрепления украинской ПВО и привлечения партнеров к поставкам ракет.

"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Вениславский.

Атака на Днепр - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 5 ноября Россия атаковала Днепр ударными дронами. Тогда ранения получили как минимум три человека, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары.

В конце октября город уже переживал последствия массированного удара. В ночь на 30 октября из-за атаки РФ в Днепре произошел блэкаут, без света остались более 350 тысяч абонентов. Почти весь общественный транспорт в городе тогда остановился.

Реактивные дроны оккупанты применяли в Днепре и ранее. В сентябре вражеский беспилотник врезался в торговый центр "Новый континент". Тогда ранения получили четверо человек, в прилегающих домах выбило окна.

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