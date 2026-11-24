Глава государства убежден, что давление на Москву должно быть достаточным, чтобы заставить её сесть за стол переговоров.

https://glavred.info/war/ssha-speshat-zaklyuchit-mirnoe-soglashenie-do-yanvarya-zelenskiy-nazval-glavnye-riski-10814984.html Ссылка скопирована

Виткофф и Кушнер хотят завершить войну до января / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

Украина будет настаивать на более жестких санкциях против РФ

Кушнер и Виткофф торопятся с мирным соглашением

Путин не демонстрирует готовности завершить войну

Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф стремятся заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине как можно скорее - в идеале еще до января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Из-за таких темпов Киев рискует оказаться перед требованием пойти на существенные уступки. В то же время Путин, как отмечает Зеленский, не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну.

видео дня

Несмотря на давление, в Киеве не скрывают, что хорошо видят возможные последствия форсированных переговоров для страны.

"Есть желание двигаться очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы осознаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина обратится к новому Конгрессу США, контролируемому демократами, чтобы усилить давление на Россию, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Он также добавил, что Украина будет требовать от Соединенных Штатов масштабного пакета военной помощи и ужесточения санкций против России, если мирное соглашение не будет соответствовать интересам Киева.

По мнению главы государства, давление на Москву должно быть настолько ощутимым, чтобы Кремль пересмотрел свои расчеты относительно дальнейших боевых действий.

"Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, которые пошлют россиянам четкий сигнал: пора садиться за стол переговоров и завершать войну", - подчеркнул Зеленский.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Почему Кремль на самом деле боится НАТО

Отдельно президент прокомментировал позицию Москвы относительно евроатлантического курса Киева. По его убеждению, членство в Альянсе соответствует интересам безопасности самой России.

"Украина в НАТО нужна РФ даже больше, чем Украине. Потому что Украина имеет полное право на возвращение того, что принадлежит ей по закону", - сказал он.

Глава государства объяснил этот тезис обязательствами, которые Киев взял бы на себя перед союзниками после вступления.

"Если он думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире. Ведь если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках. Иначе мы потеряем всех партнеров", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев не станет рисковать поддержкой стран, которые помогали и будут помогать в дальнейшем. Настоящий мотив Москвы, по его мнению, совсем другой.

"Когда Путин говорит: „Нет, только не НАТО", то вопрос не в том, что мы придем с оружием, а в том, чтобы мы никуда не делись. То есть цель Путина неизменна: оккупация Украины", - утверждает глава государства.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Ограничения Starshield и поставки ПВО

Киев также беспокоят сбои в технологической и оборонной поддержке со стороны США, которые совпали с переговорами о мирном урегулировании.

"Очень неприятно, когда во время различных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, то возникают ограничения, ракет для "Пatriot" не только становится меньше, но и предпринимаются какие-то шаги, из-за которых нет поставок", - отметил Зеленский.

По мнению президента, затягивание с контрактами на противоракетную оборону в период массированных атак наносит ущерб не только Украине, но и репутации Вашингтона.

"Это не может идти параллельно с тем, что американская сторона не подписывает контракты на поставки противоракетной обороны. Потому что сама Америка ставит себя в очень неприятную ситуацию. Политически это выглядит так, будто она движется в одном русле с тем, чего хочет Путин: заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы", - подчеркнул он.

Обращаясь к США, глава государства дал понять, что ставка на договоренности с Кремлем не выдержит проверки временем.

"Но жизнь и история гораздо длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором", - заявил Зеленский.

Starshield / Инфографика: Главред

Как Путин хочет сломить Украину

Зеленский подчеркнул, что план Путина - зима. Диктатор хочет сломить Украину.

"Все данные об этом есть, разведка делится соответствующими данными. Путин рассчитывает сломить Украину. Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Запорожье - прежде всего эти города. Сломить из-за недостаточной защиты и сломить для того, чтобы Украина ушла из Донбасса", - подытожил он.

Как РФ и Украина могут договориться о прекращении боевых действий

Бывший специальный представитель президента США генерал Кит Келлог говорил, что диктатор РФ Владимир Путин стремится получить как можно больше украинских территорий.

В то же время, по его мнению, одним из возможных вариантов прекращения огня может стать установление режима тишины вдоль нынешней линии фронта.

"Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США применила в Олешках. Имею в виду, на гуманитарной основе начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне", - пояснил он.

Олешки / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьёз договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы. К такому выводу пришли западные спецслужбы в своих последних оценках.

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении войны против Украины и хотел бы ее завершения.

В то же время народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред