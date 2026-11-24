Голлливудской актрисе развод обходится в грандиозную сумму.

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Джессика Альба теперь должна бывшему мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Кратко:

За что заплатит Джессика Альба

О какой сумме идет речь

Голливудская актриса Джессика Альба должна перечислить бывшему супругу Кэшу Уоррену еще 577 481 доллар в рамках бракоразводного процесса. Соответствующее решение принял суд Лос-Анджелеса.

Новая выплата стала дополнением к многомиллионному соглашению, которого бывшие супруги достигли ранее.

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Как сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы, деньги будут выделены из пенсионных накоплений актрисы, связанных с программой распределения прибыли ее компании HonorBar Inc. Уоррен сможет получить всю сумму единовременно либо перевести ее на индивидуальный пенсионный счет или в другой соответствующий пенсионный план.

При этом окончательный размер выплаты может немного измениться в зависимости от инвестиционной прибыли или убытков, которые возникнут до момента перечисления средств. После выполнения этого обязательства Альба не должна будет предоставлять бывшему мужу дополнительные выплаты в рамках указанной корпоративной программы.

Джессика Альба выплачивает огромные суммы бывшему мужу / Фото Instagram/jessicaalba

Это не первый крупный платеж, предусмотренный условиями развода. Еще в феврале 2026 года стало известно, что актриса выплатит Уоррену 3 миллиона долларов, чтобы уравнять распределение совместно нажитого имущества. Деньги договорились перечислить двумя частями по 1,5 миллиона долларов.

Напомним, Джессика Альба и Кэш Уоррен расстались в декабре 2024 года после 16 лет брака. Они познакомились в 2004 году на съемках фильма "Фантастическая четверка", где Альба играла одну из главных ролей, а Уоррен работал помощником режиссера. Спустя четыре года пара поженилась.

В январе 2025 года актриса публично объявила о расставании, подчеркнув, что они с супругом прошли большой совместный путь, но теперь готовы начать новую главу жизни по отдельности. Через месяц Альба подала документы на развод, указав причиной непримиримые разногласия.

У бывших супругов трое детей: 18-летняя Хонор, 15-летняя Хейвен и восьмилетний Хейс. По условиям соглашения родители сохранили совместную юридическую и физическую опеку над ними. Ни один из бывших супругов не обязан выплачивать другому алименты на содержание.

Джессика Альба и ее семья / Instagram/jessicaalba

Несмотря на завершение брака, Джессика и Кэш продолжают вместе участвовать в жизни детей. Однако в последнее время пресса обращает внимание на некоторую напряженность между бывшими супругами. Например, на выпускном старшей дочери в мае они, по сообщениям СМИ, сидели на некотором расстоянии друг от друга.

Личная жизнь обоих также изменилась. Альба встречается с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет. Уоррена, в свою очередь, связывали с моделью Ханой Сан Доэрр.

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О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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