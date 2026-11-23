Эта пряность сдерживает грибковые возбудители, отпугивает вредителей и ускоряет укоренение черенков, но с дозировкой следует быть осторожным.

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Зачем посыпать комнатные растения корицей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как корица помогает комнатным растениям бороться с плесенью

Сколько специи нужно на горшок диаметром 20 см

Каким растениям корица может навредить

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Обычная молотая корица, которой посыпают почву в горшках, может уберечь комнатные растения от плесени, отпугнуть грибных комариков и ускорить укоренение черенков. Автор материала наткнулась на этот лайфхак в TikTok, опробовала его на своих комнатных растениях и осталась довольна результатом, сообщает Bild der Frau.

Издание ссылается на научные исследования, согласно которым корица действует как природное средство против грибковых возбудителей. Среди них серая гниль (Botrytis cinerea), желтая плесень (Aspergillus flavus) и различные виды Phytophthora. Также специя якобы помогает против грибка Rhizoctonia solani, поражающего корни картофеля. Действует она и в качестве профилактики, и после того, как растение уже поразила инфекция.

Существует несколько способов применения. Самый простой - тонко посыпать почву корицей и слегка полить, чтобы она увлажнилась. Другой вариант - развести ровную чайную ложку молотой корицы в 5 л теплой воды, настоять несколько часов и поливать этим раствором. Еще можно опрыскивать растения смесью из 20 мл масла корицы на литр воды.

Кроме того, корица способствует росту, укрепляет корни и помогает при размножении черенками, так как ускоряет заживление ран. Для этого срезы саженцев присыпают порошком или, как и раньше, посыпают им землю в вазонах.

Как корица действует на грибных комариков

Специя помогает и против вредителей, которые часто заведутся на комнатных растениях: грибных комариков, трипсов, личинок мошек, корневых нематод, тли, щитовок, паутинного клеща и муравьев. По данным издания, против грибных комариков главную роль играют вещества, содержащиеся в коре: циннамальдегид, эвгенол и кумарин. Они тормозят развитие личинок и подавляют размножение насекомых, а резкий запах не дает взрослым особям откладывать яйца в субстрат.

Чтобы избавиться от вредителей, сначала снимают несколько верхних сантиметров почвы вместе с первым слоем личинок и яиц. Затем субстрат тонко посыпают корицей и слегка втирают её в поверхность. На горшок диаметром 20 см хватит примерно половины чайной ложки.

Поможет ли здесь жидкий вариант средства, точно неизвестно.

"Можно ли также использовать воду с корицей для полива против вредителей, однозначной информации я не нашла. Одни говорят, что корица в воде действует хуже, потому что насекомым особенно комфортно во влажной почве, а дополнительный полив может усилить поражение, другие же считают, что такой полив особенно полезен, так как таким образом корица проникает и в более глубокие слои почвы", - признает автор.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Каким растениям корица может навредить

Для некоторых культур эта специя опасна. На помидоры и кресс-салат она может действовать наоборот и тормозить рост. Если же переборщить с порошком, корица может привлекать пищевую моль.

Чтобы избежать проблем, советуют придерживаться проверенной дозировки: пол чайной ложки на горшок диаметром 20 см или ровная чайная ложка на 5 л теплой воды. Но прежде чем обрабатывать всю коллекцию вазонов, стоит выяснить, нормально ли конкретный вид переносит эту специю.

"Кроме того, всегда стоит сначала на небольшом количестве проверить, как ваши растения реагируют на корицу: если через несколько дней листья желтеют или растение выглядит вялым, от корицы лучше отказаться", - советует автор.

Еще один минус - цена: корица сравнительно дорогая, а если вазонов много, расходы быстро растут. Более дешевой альтернативой издание называет кофейную гущу.

Смотрите видео - корица как удобрение и фунгицид для цветов:

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