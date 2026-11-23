Из-за повторных ударов по энергообъектам восстановление электроснабжения в отдельных регионах затягивается, а риск новых отключений остается высоким.

https://glavred.info/analytics/rf-hochet-izolirovat-celye-goroda-ot-energosistemy-gde-samaya-opasnaya-situaciya-10814759.html Ссылка скопирована

Россия нацелилась на энергетическую изоляцию городов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ДТЭК, Укрэнерго

Читайте в материале:

Как изменилась тактика российских ударов по энергетическим объектам

Какие регионы Украины больше всего страдают от повреждений энергетической инфраструктуры

Почему восстановление электроснабжения в Одессе может затянуться на недели

Что будет определять ситуацию с электроснабжением в Киеве в ближайшее время

Российские войска всё чаще атакуют не только объекты генерации, но и линии электропередачи и подстанции, через которые электроэнергия поступает к потребителям. Удары по таким объектам могут нарушать электроснабжение целых городов и регионов даже тогда, когда часть генерирующих мощностей продолжает работать.

Главред выяснил, как Россия меняет подходы к ударам по украинской энергетике и почему восстановление электроснабжения в отдельных регионах затягивается.

видео дня

Самая сложная ситуация сейчас в Одесской и Днепропетровской областях, где россияне повторно атакуют восстановленные линии и пытаются уничтожить альтернативные маршруты электроснабжения. Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска намеренно выжидают завершения ремонтных работ, прежде чем снова нанести удар.

"Россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления, а также выявляют альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Мы противодействуем", - написал он.

Россия пытается лишить отдельные города электроснабжения

Руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип в эфире "День.LIVE" пояснил, что попытки отрезать отдельные города от электроснабжения не являются новой тактикой. Россия пыталась реализовать этот сценарий еще в прошлом году. Однако тогда украинская противовоздушная оборона была лучше оснащена ракетами, а российские войска еще не применяли реактивные дроны.

Сейчас у России гораздо больше ударных средств, которые сложнее сбивать. Из-за этого участились попадания по энергетическим объектам, а воздушные тревоги длятся дольше. Прокип отметил, что сейчас основное внимание российских войск сосредоточено на Одессе и Днепре, однако направления атак могут меняться.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

100 атак за неделю: в каких областях сложнее всего с электричеством

В течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. За этот период зафиксировали 224 инцидента, которые привели к повреждению инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство энергетики.

По состоянию на утро 23 ноября часть потребителей оставалась без электроэнергии в семи областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

Наиболее сложной была ситуация в Одесской и Днепропетровской областях. В этих регионах масштабные повреждения энергетических объектов затруднили электроснабжение. По данным Минэнерго, подачу электроэнергии постепенно восстанавливают.

Почему Одессе сложно восстановить стабильное электроснабжение

Одна из причин сложной ситуации в Одессе - повреждение высоковольтной линии, соединяющей город с Южно-Украинской АЭС. Российские удары разрушили три опоры этой линии. Об этом Forbes Ukraine рассказал топ-менеджер энергетической компании, пожелавший остаться анонимным.

"На выходных у города не было источника электроснабжения", - пояснил он.

По словам собеседника издания, ситуацию частично стабилизировали, однако восстановление самих опор может занять до трех недель. Речь идет о сроке ремонта поврежденной линии, а не о прогнозе полного отсутствия электроэнергии в Одессе на весь этот период.

В то же время сейчас, после аварийных отключений, Одесса и Одесский район возвращаются к стабилизационным графикам. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

"Это результат непрерывной работы энергетиков по восстановлению поврежденной инфраструктуры", - отметил глава ОВА Олег Кипер.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине не хватает электроэнергии: как удары по ТЭС усугубляют дефицит

Российские войска поочередно атакуют энергетические объекты в разных регионах Украины, из-за чего проблемы с электроснабжением возникают то в центральной части страны, то в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об изменении тактики ударов в эфире "Ранок.LIVE" рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, в Днепропетровской области отключения электроэнергии могут длиться до двух суток. После возобновления подачи электроэнергии свет включают лишь на 4–6 часов в сутки.

"Просто проблема в том, что они действительно очень длительные, и, скажем так, по две сутки нет электроэнергии, а если потом она появляется, то её подача составляет в лучшем случае 4, 5, 6 часов в сутки. Это действительно проблематичная ситуация, особенно с учетом того, что зима уже фактически наступила", - отметил Корольчук.

Одной из причин дефицита эксперт называет утрату осеннего профицита электроэнергии. Тогда тепловые электростанции могли вырабатывать достаточно электроэнергии, а потребление было ниже из-за остановки части металлургических и горно-обогатительных предприятий.

"Мы входили в осень с профицитом электроэнергии, потому что ТЭС могли вырабатывать электроэнергию в достаточной мере", - пояснил Корольчук.

Однако с наступлением похолодания спрос на электроэнергию вырос примерно на 2 ГВт. Дополнительных мощностей для покрытия потребления не хватает, а российские удары продолжают наносить ущерб тепловой генерации.

Среди пострадавших объектов Корольчук назвал Змиевскую ТЭС в Харьковской области, Трипольскую ТЭС в Киевской области, Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области. Повреждения электростанций в различных областях сокращают доступные генерирующие мощности и затрудняют обеспечение потребителей электроэнергией.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Почему улучшение ситуации со светом в Киеве не гарантирует стабильности

Несмотря на улучшение ситуации с электроснабжением в Киеве и области, говорить о стабильности пока рано. По словам Андриана Прокипа, ситуация улучшилась после того, как российские войска перенесли фокус атак на другие регионы. Это дало энергетикам возможность провести необходимые ремонты.

В то же время Россия может вновь изменить направление ударов и вернуться к атакам на столицу. Эксперт отмечает, что длительные воздушные тревоги затрудняют восстановление энергетической инфраструктуры, ведь ремонтные бригады вынуждены прерывать работу.

"Чем дольше длятся тревоги, тем сложнее ремонтировать объекты энергосистемы, потому что ремонтные бригады, по сути, не могут находиться на этих объектах во время тревоги", - пояснил Андриан Прокип.

По оценке эксперта, чем дальше регион расположен от западной границы, тем сложнее может быть ситуация с электроснабжением. Дольше всего последствия российских ударов могут ощущаться на востоке страны и на Левобережье. Поэтому даже временное улучшение ситуации в Киеве не означает, что столица защищена от новых перебоев с электричеством.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред