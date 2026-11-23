Температура опустится до -15 градусов, а дороги в большинстве областей покроет гололед.

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Прогноз погоды в Украине до конца ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине выпадет больше всего снега

Когда на дорогах будет гололед

В Украину придут морозы, мокрый снег и гололед: к 1 декабря ночная температура снизится до -9 градусов, а на юго-востоке и в Карпатах местами до -15 градусов. Уже 24 ноября в ряде областей может выпасть снежный покров высотой до 10 см. Об этом сообщила ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр в комментарии Telegram-каналу Труха.

Погода в Украине 24 ноября

По её словам, во вторник, 24 ноября, осадки будут разнообразными. На западе Житомирской и Винницкой областей пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ночью на востоке, в большинстве южных и центральных областей ожидаются умеренные, местами сильные дожди.

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В Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях осадки будут смешанными, местами с налипанием на провода и деревья.

"Мокрый снег образуется из-за того, что у поверхности земли у нас температура воздуха может быть около нуля", - отметила Скляр.

В западных, северных, большинстве центральных областей и в Харьковской области снежный покров может увеличиться на 1–10 см. На дорогах всей страны, кроме юга, местами образуется гололед.

Атмосферные фронты принесут северо-западный и западный ветер со скоростью 7–12 м/с, а на юго-западе и востоке порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью и днём будет колебаться от -4 до +2 градусов. Днём на юго-востоке и на юге столбики термометров покажут +2…+8 градусов, а в Карпатах будет -5…-10 градусов.

Погода 24 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 ноября

25 ноября будет преобладать погода с прояснениями. Почти по всей стране, кроме юга и северо-востока, местами пройдет небольшой снег, а в Крыму из-за более высокой температуры будет дождь.

Гололедица на дорогах сохранится, как и порывистый ветер. Температура будет держаться в пределах -4…+2 градусов, на юге днем +1…+6 градусов, в Карпатах в течение суток -3…-8 градусов.

Погода 25 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 ноября

26 ноября существенных осадков не ожидается. Только днем на юго-западе возможны небольшой мокрый снег и дождь, ветер ослабнет до умеренного.

Ночью будет -1…-6 градусов, днем от -3 до +2 градусов. Теплее всего на юге, до +3…+8 градусов. В Карпатах ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

Погода 26 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, снег и мокрый снег пройдут ночью в южной части большинства центральных областей и в большинстве западных регионов. На юге преимущественно будет идти дождь, на остальной территории обойдется без осадков.

Ночью -1…-6 градусов, днем от -3 до +2 градусов, на крайнем юге и в Закарпатье до +1…+6 градусов, в Карпатах круглосуточно -1…-6 градусов.

"Да, у нас уже будут наблюдаться морозы по всей территории Украины, но самые сильные, до 10 градусов, мы будем наблюдать в высокогорье Карпат", - подчеркнула синоптик.

Какая будет погода в последние дни ноября

Согласно консультативному прогнозу, с 28 ноября по 1 декабря на юге и юго-западе ожидаются снег и мокрый снег. 30 ноября и 1 декабря будет снежить на востоке и юго-востоке, а в остальных регионах осадков не будет.

Ночная температура опустится до -3…-9 градусов, на юго-востоке и в Карпатах местами до -10…-15 градусов. Днем будет от -7 до +1 градуса.

"Это все абсолютно нормально для высокогорья Карпат и для востока Украины. На востоке Украины обычно бывают такие минусовые температуры", - заверила специалист.

Скляр также добавила, что осень постепенно уступает место холодам.

"Мы уже переходим к более зимнему характеру погоды, уже приближаемся к этому, ноябрь у нас заканчивается именно такой прохладной погодой", - подытожила она.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что во вторник, 24 ноября, южный циклон, принесший в Украину мокрый снег, дождь и сильный ветер, уйдет на северо-восток, поэтому погода немного стабилизируется. Снег и мокрый снег днем ожидаются на западе и севере, на остальной территории существенных осадков не будет.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели на фоне роста атмосферного давления и притока арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова температура ощутимо снизится, особенно в северных и западных регионах.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозировала, что дожди в Украине начнут сменяться мокрым снегом. Местами дороги покроет гололед, а в конце недели на северо-востоке столбики термометров опустятся до -14 градусов.

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