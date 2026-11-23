За ночь спасатели извлекли из-под завалов ещё семь тел.

https://glavred.info/war/dolya-dvoh-lyudey-nevidoma-zelenskiy-pro-naslidki-udaru-po-dimeru-10814588.html Ссылка скопирована

Последствия удара по Дымеру / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области

Что произошло:

Число погибших в результате удара по Дымеру возросло до 11

Спасенные из-под завалов мальчик и женщина - в больнице

Зеленский призвал ужесточить санкции против производства шахидов

Судьба двух человек после российского удара по жилому дому в Дымере в Киевской области до сих пор неизвестна. За ночь из-под завалов извлекли тела ещё семи погибших, в общей сложности этот удар страны-агрессора унёс жизни 11 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства рассказал о состоянии людей, которых удалось спасти из-под обломков.

видео дня

"Сейчас врачи оказывают необходимую помощь Давиду - мальчику, которого вчера спасли из-под завалов дома в Димере. Родители сейчас находятся рядом с ним. Еще четверо раненых также находятся в больнице. Среди них и женщина, которую ночью удалось спасти, она пробыла под завалами почти 22 часа", - написал Зеленский.

По словам президента, спасатели ГСЧС разбирали завалы всю ночь. Поисковую операцию приходилось приостанавливать из-за новых угроз с воздуха.

"Спасательные работы и поиски людей приходилось прерывать из-за угрозы повторных российских ударов и опасности со стороны "шахидов", - подчеркнул он.

Почему Зеленский призвал к санкциям против производства шахидов

Президент обратил внимание на то, что Россия не способна производить ударные дроны без иностранных деталей.

"Производство таких "шахидов" - и обычных, и реактивных, - которыми Россия разрушает жилые дома и инфраструктуру в Украине, критически зависит от иностранных компонентов, прежде всего от поставок в Россию двигателей и чипов. Международные санкции, контроль за соблюдением санкционных режимов и реальное ужесточение экспортного контроля - вот что может ограничить российское производство оружия", - заявил Зеленский.

Он также обратился к партнерам Украины с призывом усилить давление на Москву.

"Каждая страна, каждый лидер, которые способствуют давлению на агрессора, помогают и защите жизни. Важно об этом помнить и действовать - действовать так, чтобы российского оружия было меньше и чтобы производить его было сложнее", - подчеркнул президент.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия изменила тактику ударов и чем опасны реактивные "Шахеды"

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что оккупанты изменили подход к массированным атакам.

"Поэтому россияне начали применять другую тактику", - сказал эксперт.

По его словам, главная причина изменений - новое оружие, которое Россия начала массово запускать по Украине.

"Прежде всего из-за появления нового поколения ударных средств - дронов с реактивными двигателями", - пояснил Гончар.

В то же время специалист оценил, насколько успешно украинская ПВО справляется с этой угрозой.

"Что касается реактивных "Шахедов", то сейчас эффективность их перехвата, по моим оценкам, вышла на уровень свыше 70%", - отметил он.

Удар по Димеру - новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 22 ноября спасатели разбирали завалы разрушенного подъезда пятиэтажного дома в Димере. Тогда стало известно, что из-под руин живым достали ребенка, а число жертв росло.

На следующий день в Димере удалось спасти еще одного человека. Спасатели извлекли из-под обломков пожилую женщину, которая пробыла под бетонными плитами 22 часа. К поисково-спасательной операции привлекли более 130 человек.

Атака дронов унесла жизни и жителей Вишневого под Киевом. Среди погибших - учительница начальных классов, которая пошла в магазин и не вернулась. 23 ноября в Киевской области объявили День траура.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред