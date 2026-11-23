Кулеба убежден, что Москва стремится оголить восточный фланг Альянса и уже готовит себе оправдание для новой агрессии.

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Кулеба объяснил, чего Путин хочет от Европы / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН

Главное из заявления Кулебы:

Россия хочет, чтобы Европа перестала считать её угрозой

Без авиапатрулей союзников фланги страны станут уязвимыми

Отказ Запада Кремль использует как повод для агрессии

Кремль выдвигает Западу требования, выходящие далеко за рамки войны в Украине. Москва хочет вернуть военную инфраструктуру НАТО к границам 1997 года и переформатировать всю систему европейской безопасности. Такие ультиматумы могут быть частью подготовки к новому этапу российской агрессии. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу.

По его словам, России мало одних лишь уступок со стороны Киева. Она также требует, чтобы европейские столицы перестали считать её угрозой, а Украина убрала из официальных документов формулировки о государстве-агрессоре.

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Если силы Альянса будут сокращены до уровня 1997 года, присутствие НАТО в Центральной Европе, Швеции и Финляндии фактически уменьшится. Кулеба напоминает, что сейчас небо стран восточного фланга патрулируют самолеты других членов блока, и именно они помогают перехватывать российские дроны и ракеты. Без этой поддержки некоторым государствам не хватит собственных ресурсов для обороны.

"Это спровоцирует эти страны звонить в Москву и говорить: ну да, а что нужно, говорите. То есть это поставит их в слабую позицию. Вот их цель", - пояснил экс-министр.

Может ли РФ искать повод для агрессии

Кулеба предупреждает: требования Кремля не стоит воспринимать лишь как способ повысить ставки на переговорах. По его мнению, замысел гораздо опаснее.

Дипломат описывает возможный сценарий. Если Запад отвергнет российские ультиматумы, Путин заявит, что Москва годами искала договоренностей, но её не услышали. Так Кремль попытается представить собственную агрессию как вынужденный ответ на действия Запада.

"Они являются подготовкой России к войне со странами НАТО в Европе", - подчеркнул Кулеба.

Экс-министр также обращает внимание на то, что российские требования фактически делают континент беззащитным перед влиянием Москвы. Поэтому, по его убеждению, переговоры о европейской безопасности не могут проходить без участия самих европейских государств.

По мнению Кулебы, Путин мыслит категориями сфер влияния и хочет вернуть порядок, при котором великие державы сами решали судьбу соседей. Поэтому уступки Кремлю не обязательно принесут стабильность. Наоборот, они могут открыть путь к новой агрессии.

Эти требования Москва продвигает последовательно уже много лет. Нынешние переговоры экс-министр считает продолжением той же стратегии, а не признаком того, что Россия готова к реальному компромиссу.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Где РФ может провести операцию под чужим флагом

Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной думы РФ Мария Максакова говорила, что Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина.

По её мнению, одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград.

"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской шайке есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - заявила она.

Угроза нападения РФ на страны НАТО - что известно

Как сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. Однако представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

В то же время НАТО разрабатывает новую оборонную стратегию, которая в случае войны позволит наносить удары по военным базам, складам снабжения и объектам российского оборонно-промышленного комплекса в глубоком тылу страны-агрессора России.

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