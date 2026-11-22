Нижние пазы оконных рам постоянно подвергаются воздействию окружающей среды.

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Зачем сыпать пищевую соду в оконные направляющие / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в оконных направляющих скапливается много грязи

Как почистить оконные направляющие с помощью соды и уксуса

Почему важно проверить дренажные отверстия

Во время мытья окон многие ограничиваются очисткой стекол и подоконников, забывая об одной из самых загрязненных частей конструкции - нижних направляющих. Между тем именно там на протяжении всего года накапливаются пыль, пыльца, остатки насекомых и уличная грязь. Для удаления таких загрязнений специалисты по уборке советуют использовать обычную пищевую соду. Главред со ссылкой на Тhecoolist расскажет, чем полезен этот способ и как подготовить окна к зиме.

Почему в оконных направляющих скапливается много грязи

Нижние пазы оконных рам постоянно подвергаются воздействию окружающей среды. При открывании раздвижных окон внутрь попадают пыль и мелкий мусор, а вместе с дождевой водой и конденсатом образуется плотный липкий налет.

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Со временем загрязнения накапливаются, из-за чего окно может начать хуже открываться. Кроме того, в направляющих появляется неприятный затхлый запах, а в труднодоступных углах иногда образуются темные пятна.

Особенно важно уделить внимание этой части окон осенью, до начала отопительного сезона. Зимой из-за температурных перепадов на стеклах чаще образуется конденсат, который стекает в нижние направляющие и смешивается с уже скопившейся грязью.

Обычная пищевая сода помогает справиться с такими загрязнениями благодаря мягким абразивным свойствам. Она позволяет очищать виниловые и алюминиевые поверхности без интенсивного трения, а также помогает нейтрализовать неприятные запахи.

Дополнительный эффект дает сочетание соды с раствором уксуса. При контакте компонентов начинается реакция с образованием пены, которая помогает разрыхлить загрязнения в углах и других труднодоступных местах.

Как почистить оконные направляющие с помощью соды и уксуса

Американская компания Glass Doctor, специализирующаяся на ремонте стекол, рекомендует простой способ очистки оконных пазов. Для уборки понадобятся пищевая сода, белый уксус, вода, старая зубная щетка, пылесос и несколько тряпок.

Последовательность действий следующая:

Полностью откройте окно. Если конструкция позволяет, предварительно снимите москитную сетку. Уберите крупный мусор, пыль и рыхлые загрязнения с помощью пылесоса с узкой насадкой. Пройдитесь по направляющим старой зубной щеткой, чтобы отделить засохшую грязь. Насыпьте немного пищевой соды на наиболее загрязненные участки. Смешайте белый уксус с водой и слегка сбрызните полученным раствором соду. Поверхность должна стать влажной. Оставьте смесь примерно на пять минут, пока продолжается пенообразование. Аккуратно очистите направляющие щеткой, двигаясь сверху вниз. Особое внимание уделите углам и стыкам. Во время уборки желательно использовать защитные перчатки. Удалите остатки грязи и чистящего состава тряпкой или бумажными полотенцами. Если необходимо, дополнительно промойте поверхность теплой мыльной водой. Оставьте окно открытым до полного высыхания всех очищенных деталей.

В Glass Doctor советуют проводить подобную процедуру один-два раза в год. Оптимальное время для этого - весна и осень, когда окна нуждаются в сезонной очистке.

Почему важно проверить дренажные отверстия

Даже после тщательной уборки в оконных направляющих может оставаться вода. В таком случае стоит обратить внимание на небольшие отверстия в нижней части рамы, предназначенные для отвода влаги.

Их задача - выводить наружу дождевую воду и конденсат, которые попадают внутрь оконной конструкции. Если водоотводные каналы засоряются, жидкость начинает задерживаться внутри рамы.

Как отмечается в Building America Solution Center - информационном ресурсе Министерства энергетики США, заблокированные дренажные отверстия могут привести к скоплению воды внутри окна и повреждению прилегающих участков стены.

Проверить работу водоотвода можно с помощью небольшого количества воды. Налейте ее в нижнюю направляющую и проследите, уходит ли жидкость через предусмотренные отверстия. Если вода задерживается, попробуйте осторожно очистить каналы небольшим ершиком для труб или тонкой щеткой.

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Какие недостатки есть у способа с пищевой содой

Несмотря на простоту, такой метод подходит не для всех проблем с окнами. Сода помогает удалять грязь и уменьшать неприятные запахи, но не является полноценным дезинфицирующим средством.

Также она не устранит механические неисправности. Если окно заедает из-за поврежденных роликов, деформации рамы или других дефектов фурнитуры, потребуется ремонт.

Важно не злоупотреблять водой во время уборки. Если дренажные отверстия забиты, большое количество жидкости может скопиться внутри конструкции и привести к дополнительным проблемам.

Существуют и другие бытовые приемы ухода за окнами. Например, некоторые используют полоски туалетной бумаги для сбора пыли и грязи в направляющих. Для более сложных загрязнений применяют составы на основе пищевой соды и перекиси водорода.

Таким образом, для обычной сезонной уборки не обязательно покупать дорогую бытовую химию. Пищевая сода, немного уксусного раствора и старая зубная щетка помогут очистить труднодоступные участки окон и подготовить их к зиме.

Смотрите видео о том, как очистить направляющие раздвижных окон

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