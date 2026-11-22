Москва требует от европейских дипломатов покинуть Украину, но в Евросоюзе уезжать не собираются и называют угрозы нарушением Устава ООН.

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РФ атакует дронами дипломатов ЕС, чтобы выгнать их из Украины / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Коротко:

Российский дрон взорвался над головой посла ЕС в Киеве

Москва требует от дипломатов покинуть Украину

Путин пригрозил Европе ядерным оружием

Российский дрон-камикадзе взорвался прямо над головой посла Европейского союза в Украине Катарины Матерновой, когда она выходила из бронированного автомобиля у своего отеля. Так страна-агрессор РФ пытается запугать европейских дипломатов и вынудить их покинуть Украину, однако, несмотря на разговоры о плане эвакуации посольств, представители ЕС уезжать не собираются.

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Об этом пишет американское издание Forbes. По оценке издания, такое противостояние требует от европейских дипломатов стальных нервов, но лишь укрепляет их решимость.

О взрыве дрона Матернова рассказала практически в режиме реального времени. По ее словам, сотрудник службы безопасности буквально втолкнул ее в здание.

"Несколько минут назад российский дрон взорвался прямо у меня над головой. Я как раз выходила из бронированного автомобиля у своего отеля вместе с Майей, моей подругой и коллегой. Мой сотрудник службы безопасности буквально втолкнул меня внутрь через входную дверь. Мы с Майей рухнули на диван в атриуме отеля - нас буквально трясло. Так мы и сидели. Долго", - написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в X.

Почему угрозы Москвы нарушают Устав ООН

Матернова убеждена, что даже угроза применить силу против дипломатов, работающих в Украине, с помощью дронов и ракет нарушает международное право.

"Устав ООН, в конце концов, четко запрещает как угрозу силой, так и ее применение", - говорит посол.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за удары лежит исключительно на России.

"Когда Москва объявляет о новых ударах и призывает дипломатов покинуть страну или рисковать жизнью, это явная угроза. Россия не может перекладывать ответственность за свои удары на людей, которым она приказывает покинуть страну", - отметила она.

При этом, по оценке Матерновой, шансы на то, что европейские дипломаты покинут Украину, невелики.

Удары по посольствам в Киеве

19 ноября россияне массированно атаковали Киев. По данным Euronews, пострадали посольства Австрии и Нидерландов: в зданиях выбило окна, были повреждены автомобили, но дипломаты не пострадали. Обломки дронов также упали на территорию МИД Украины.

Газета The New York Times отмечала, что пока неясно, были ли посольства намеренными целями атаки. Forbes напоминает, что ранее Кремль бил по украинской железной дороге во время движения поезда, в котором ехали высокопоставленные европейские политики, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Это могло быть покушением на убийство", - отмечает Forbes.

Зачем Путину запугивать Европу

По версии издания, одна из главных целей Путина - не допустить вступления Украины в ЕС. Причина в том, что членство в Евросоюзе дало бы Киеву гарантии коллективной защиты.

"Договор, на котором основывается Европейский союз, содержит важнейшее положение о взаимной обороне - аналогичное статье 5 Североатлантического договора (НАТО), - которое обеспечило бы коллективную защиту Украины в случае возобновления российской агрессии", - отмечает издание.

Кремлевский диктатор также угрожал Европе ядерным оружием и хвастался, что Европа не сможет победить Россию в атомном противостоянии. Отвечая на вопрос о возможном применении такого оружия, он не стал исключать худшего сценария.

"Можем ли мы гарантировать, что это оружие никогда не будет применено? Конечно, не можем", - сказал Путин.

Может ли Путин применить ядерное оружие против Европы?

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отмечал, что ядерные угрозы - давний инструмент Кремля.

"Россия давно использует аргумент ядерного оружия", - подчеркнул эксперт.

Сам Горбач в реальность ядерного удара не верит, однако не берется предсказывать, как на такую угрозу отреагируют западные лидеры.

"Может ли Путин применить ядерное оружие? Я в это не верю. Но поверят ли в это лидеры стран НАТО и ядерных государств и как они в таком случае будут себя вести - я не знаю", - пояснил Горбач.

По его словам, исход во многом зависит от твердости тех, кого Москва пытается запугать.

"Шантаж остается шантажом, но дальше все будет зависеть от реакции тех, против кого этот шантаж направлен", - резюмировал эксперт.

Более тревожно оценивает ситуацию Спенсер Уоррен, которого Forbes называет одним из ведущих мировых экспертов по ядерному арсеналу Кремля. В комментарии изданию он допустил, что Путин может приблизиться к реальному подрыву тактической или стратегической боеголовки в попытках воссоздать утраченную империю.

"Я склонен думать, что существовал бы огромный риск ядерной эскалации", - отметил аналитик.

Угрозы России Европе - новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет изменить границы Европы. Среди стран под угрозой он назвал Финляндию, Швецию и Венгрию. Также, по словам Зеленского, речь идет о присутствии США в странах Балтии.

Ранее о рисках для Европы предупреждал премьер Польши Дональд Туск. Он говорил, что Россия может прибегнуть к гибридным атакам дронами и ракетами против стран НАТО, которые поддерживают Украину. Политолог Максим Розумный тогда отмечал, что острее всего угрозу ощущают государства, граничащие с РФ.

Угрозы Кремль адресует и Украине. Зеленский ответил на угрозы Путина из-за атаки на Крымский мост. По словам главы государства, "факты есть факты".

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