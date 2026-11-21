Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Одесской и Ровенской областях, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Лампочка со свечой, энергетики на опоре ЛЭП / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Что известно:

Бытовых потребителей будут отключать от 1 до 2,5 очередей

Для промышленности будут действовать ограничения мощности

Самая сложная ситуация - в Одесской и Ровенской областях

В воскресенье, 22 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут применяться от 1 до 2,5 очередей одновременно. Об этом сообщило "Укрэнерго" в Telegram.

Причиной ограничений в энергокомпании назвали последствия атак страны-агрессора РФ на энергосистему. Накануне объем отключений для всех категорий потребителей составлял от 1,5 до 3 очередей.

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Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Время и очереди для конкретного адреса в "Укрэнерго" рекомендуют уточнять у местного поставщика.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - подчеркнули в компании.

Где сложнее всего с электричеством

Сложнее всего с электроснабжением сейчас в Одесской и Ровенской областях. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах продолжаются.

"Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", - заверили в "Укрэнерго".

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Где зарядить телефон и согреться без света

Во время длительных отключений электроэнергии в населенных пунктах работают пункты устойчивости, где можно зарядить гаджеты, согреться и получить питьевую воду. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственном сайте с картой пунктов устойчивости.

Отключение света - новости по теме

Как сообщал Главред, 20 ноября после массированной атаки РФ Киев и еще 10 областей остались без света. Самой сложной тогда в "Укрэнерго" назвали ситуацию в Одессе и окрестностях. Из-за повторных ударов по восстановленным объектам часть ремонтов энергетикам приходилось начинать заново.

В Одесской области атаки на энергетику продолжались более суток. В Минэнерго заявили, что РФ целенаправленно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам Одесской области. После восстановления света энергетики советовали не оставлять включенной мощную технику из-за возможных скачков напряжения.

В начале ноября ограничения были более жесткими. На 5 ноября "Укрэнерго" объявило от 2 до 4 очередей одновременно для всех категорий потребителей. Одна очередь тогда означала 4 часа без света, поэтому максимальное время отключения достигало 16 часов в сутки.

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