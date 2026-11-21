Восстановление переправы может затянуться на месяцы, а России придется везти военные грузы через оккупированный юг Украины.

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Самый успешный удар по Крымскому мосту - что выяснила европейская разведка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Удар 17 ноября по мосту назвали самым успешным за все время

Полноценный ремонт переправы может занять месяцы

РФ придется возить грузы через оккупированный юг Украины

Удар Украины по Крымскому мосту 17 ноября, вероятно, стал самым успешным за все время атак на переправу и серьезно подорвал логистику российской оккупационной армии в Крыму. Полноценное восстановление моста может затянуться на месяцы.

Об этом говорится в оценке европейской разведки от 18 ноября, которую получило издание Fox News. Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что повреждение моста может существенно ограничить возможности Москвы по снабжению войск на полуострове.

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"Россияне крайне ограничены в том, как они доставляют грузы в Крым, и перерезание Керченского моста серьезно, очень серьезно подорвет их способность снабжать Крым", - сказал Бридлав.

По данным разведки, 17 ноября украинские ракеты и беспилотники атаковали мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. Значительная часть автомобильного полотна обрушилась в Керченский пролив, также были повреждены прилегающие железнодорожные пути.

Основному удару предшествовала многонедельная операция против российских систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы вокруг переправы. Уже 19 ноября Украина вновь атаковала железнодорожную часть моста и временно остановила движение поездов - всего за четыре дня произошло три атаки.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Сколько займет ремонт Крымского моста?

Европейская разведка предупреждает, что полноценное восстановление переправы может затянуться на месяцы. Ограниченное автомобильное движение потенциально удастся возобновить в течение нескольких недель, однако замена обрушившегося участка потребует гораздо больше времени, особенно если удары продолжатся.

Кроме того, повреждения в районе Керчь-Еникальского канала могут повлиять на судоходство между Черным и Азовским морями.

У Москвы остается сухопутный коридор через оккупированные территории юга Украины. Однако, по оценке разведки, перенаправление военных грузов этим маршрутом увеличит время перевозок, создаст угрозу атак украинских беспилотников и дополнительную нагрузку на другую транспортную инфраструктуру.

Готовит ли Россия зимнее наступление?

Несмотря на последствия ударов по мосту, источник в европейской разведке, знакомый с российскими стратегическими оценками, дал пессимистичный прогноз. По его словам, Москва готовится усилить зимнее наступление и может использовать переговоры с США для давления на Киев.

"Это имеет скорее символическое значение, но также логистика сейчас парализована", - сообщил источник Fox News.

Собеседник издания считает, что Россия рассчитывает удерживать военное давление достаточно долго, чтобы вынудить Украину пойти на территориальные уступки, особенно на востоке.

"Они твердо убеждены, что к весне украинцы сдадутся", - сказал источник.

Филип Бридлав с такой оценкой не согласился. По его мнению, российские войска несут значительные потери, но не добиваются соответствующих территориальных результатов.

"В военном плане ситуация складывается не в пользу России", - заявил генерал.

В то же время он признал, что военные результаты не обязательно превращаются в дипломатические преимущества: изменение подхода Вашингтона к переговорам может укрепить позиции Путина.

Можно ли восстановить Крымский мост во время войны?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что в условиях войны полноценно отремонтировать переправу россиянам не удастся.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши "добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет вечной работой", - подчеркнул эксперт.

Описывая масштаб работ, Жданов перечислил этапы, через которые придется пройти оккупантам.

"Так что россиянам сначала нужно разгрести и убрать все обломки, потом создать новый пролет с новой аркой, восстановить конструкции на самом мосту, то есть пролеты с обеих сторон разрушенной части, а потом повторить уникальную операцию по транспортировке новой секции и ее установке", - пояснил Жданов.

При этом, по его оценке, ремонт обойдется Кремлю дороже самого строительства.

"Кроме того, эта работа будет стоить дороже, чем весь мост - денег на это уйдет просто море", - добавил эксперт.

Эксперт по авиации Андрей Харук в комментарии Kyiv Independent оценил сроки ремонта еще пессимистичнее для россиян.

"Восстановление этого участка займет не просто месяцы, а год или даже дольше", - заявил Харук.

Аналитик обратил внимание и на географические последствия удара для оккупированного полуострова.

"Это фактически превращает Крым из полуострова в остров", - отметил эксперт.

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, атаки на Крымский мост начались еще 16 ноября. После первого удара арка моста накренилась, что поставило под вопрос устойчивость конструкции. Тогда же стало понятно, что последствия ощутит российская логистика.

В ночь на 17 ноября мост атаковали дронами и ракетами. По данным мониторинговых каналов, арка автодорожной части упала в воду. Оккупанты признали атаку, но не обрушение пролета.

В Институте изучения войны (ISW) оценили последствия этих ударов. Аналитики пришли к выводу, что атака на Крымский мост показала уязвимость России. Z-блогеры после этого требовали от Кремля бить по центрам принятия решений.

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