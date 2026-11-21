Реактивные "Шахеды" нанесли удар по медикам и спасателям во время спасательной операции. Среди 47 раненых - шестеро детей.

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​Двойной удар по Кривому Рогу 20 ноября 2026 / Коллаж: Главред, фото Днепропетровской ОГА ​ / ​Коллаж: Главред, фото: скриншот видео ГСЧС ​

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Погибли 20-летняя фельдшер и 7-летний мальчик

58 раненых, среди них шестеро детей

Реактивные "Шахеды" ударили по медикам и спасателям

В результате баллистического удара по Кривому Рогу, нанесённого страной-агрессором РФ вечером 20 ноября, погибли два человека - 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. По состоянию на 4 утра 21 ноября число раненых возросло до 47, из них 27 находятся в тяжелом состоянии.

Мальчик играл с друзьями на детской площадке популярного ресторана. Среди раненых - шестеро детей, в том числе 3-летняя девочка и 4-летний мальчик, а также двое сотрудников ГСЧС и двое сотрудников скорой помощи. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

видео дня

По его словам, россияне нанесли удар прямо по жилому кварталу в центре города вечером в пятницу, когда на улицах было много людей. Вилкул обратил внимание, что атака пришлась на День защиты детей.

Удар был двойным: оккупанты дождались, когда на место прибудут спасатели и медики.

"Сначала две баллистические ракеты. А затем, когда началась аварийно-спасательная операция, - ещё три реактивных шахида ударили по медикам, спасателям и коммунальщикам", - написал Вилкул.

Уже ночью враг нанёс ещё один удар реактивным "Шахедом" - на этот раз по промышленному предприятию, где вспыхнул пожар, сообщил Вилкул. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, больницы обеспечены всем необходимым.

Обновлено. По состоянию на утро 21 ноября количество пострадавших возросло до 58, из них 6 детей, трое врачей скорой и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям.

В больницах города находятся 28 раненых, в том числе пятеро детей, младшей девочке всего 3 года, сообщил Вилкул.

В тяжелом состоянии 11 человек, в реанимации находится 5 человек, среди них парень 17 лет. Врачи делают все необходимое для спасения их жизней.

В результате ударов по центру города возникли 4 пожара, все возгорания потушили.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Что повреждено в Кривом Роге

По предварительным данным, обход ситуации затрудняют постоянные воздушные тревоги. На данный момент известно о повреждениях:

23 многоквартирных дома;

больницы и учебные заведения;

объектов бизнеса и гаражей;

машин скорой помощи и автомобилей.

В результате атаки возникло несколько пожаров: два уже потушили, ещё два локализовали.

Из-за удара снизилось давление воды в Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском районах, возникли ограничения с подачей газа и проблемы с электроснабжением. Ситуацию с газом стабилизировали, за исключением 7 многоквартирных домов, работы по восстановлению водоснабжения и электроснабжения продолжаются.

Куда обращаться жителям поврежденных домов

Штаб помощи людям развернули еще до полуночи в райисполкоме рядом с местом удара. Там можно получить стройматериалы на первое время - ОСБ, пленку и т. п., а также написать заявление на материальную помощь.

"Помощь, как и всегда, будет оказана всем, кому она нужна", - заверил Вилкул.

Почему реактивные "Шахеды" прорываются в города: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что россияне существенно изменили "меню" средств нападения и добавили к обычным "шахедам" реактивные. По его словам, главным средством их сбивания являются ракеты зенитных комплексов и ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей, которых не хватает.

"И мы фактически в течение месяца дошли до критической ситуации с ракетами для наземных ЗРК и ракетами "воздух-воздух". Поэтому эти дроны прорываются в города и терроризируют их", - подчеркнул специалист.

Эксперт также оценил, сколько таких дронов может производить Россия, и объяснил, почему даже высокий уровень сбиваемости не снимает угрозы.

"Россияне вышли на показатель производства около 3000 таких реактивных "Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки", - пояснил Криволап.

В настоящее время, по его оценке, ПВО сбивает около 80% таких целей, но из-за их количества даже те дроны, которые долетают, создают огромные проблемы.

Удары по Кривому Рогу - новости

Как сообщал Главред, Кривой Рог регулярно подвергается ударам со стороны РФ. В ночь на 11 ноября оккупанты атаковали город авиационной ракетой Х-59/69 и ударными дронами, часть Кривого Рога осталась без света.

Утром 6 октября враг атаковал центр Кривого Рога двумя "Бандеролями". Под удар тогда попала территория одной из городских больниц. В результате атаки были раненые.

Одним из самых трагических для города стал удар по торговому центру 21 августа. На следующий день спасатели искали детей под завалами ТЦ. Число погибших тогда возросло до 16, среди 130 пострадавших было 23 ребенка.

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