Работу системы удалось восстановить после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал заявления Илона Маска / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Важное из заявлений Зеленского:

Информация о проблемах с системой Starshield соответствует действительности

Работу системы удалось восстановить после переговоров с Рубио

Владимир Зеленский ответил Илону Маску на отрицание ограничений в работе Starshield, заявив, что имеет подтверждения от украинских военных о введённом на фронте лимите скорости в 161 км/ч.

Об этом президент Украины сообщил, отвечая на вопрос CNN. Он подчеркнул, что информация о проблемах с системой Starshield соответствует действительности и основана на данных с передовой. По словам Зеленского, он "не играет в игры", когда речь идёт о подобных вопросах.

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Президент также рассказал, что работу системы удалось восстановить после его переговоров с госсекретарём США Марко Рубио. При этом он признал, что не знает точно, кто именно помог решить проблему.

В результате искусственных ограничений украинские дроны-перехватчики не могут своевременно настигать российские реактивные "Шахеды". Это затрудняет уничтожение вражеских целей над временно оккупированными территориями, усиливает возможности российских войск и создаёт дополнительную угрозу для городов, подконтрольных Украине.

Позиция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп высказался о возможных ограничениях работы спутниковой системы Starlink на территории Украины.

Общаясь с журналистами, американский лидер заявил, что ничего не знает о подобных проблемах. По его словам, он не слышал об ограничениях и не может подтвердить, насколько эта информация соответствует действительности.

/ Инфографика: Главред

Starlink в Украине - новости по теме

Ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от Илона Маска сохранить все документы, касающиеся ограничений, которые SpaceX ввела для Украины на пользование спутниковыми сервисами Starlink и Starshield. До 30 ноября миллиардер должен письменно подтвердить, что компания приняла все необходимые меры для сохранения документации.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Как сообщал Главред, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.

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