Сосна, ель или пихта - какое дерево дольше всего простоит дома. Эксперты объяснили, как выбрать свежую новогоднюю елку и предотвратить быстрое опадение хвои.

https://glavred.info/life/prostojit-do-misyacya-i-ne-vtratit-golki-yaku-yalinku-krashche-kupiti-na-rizdvo-10813889.html Ссылка скопирована

Какое дерево выбрать на Рождество / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая живая елка дольше всего не теряет иголки

Что лучше выбрать на Рождество - сосну, ель или пихту

Как продлить жизнь новогодней елки дома

В преддверии рождественских и новогодних праздников многие люди задумываются, какую елку лучше выбрать для дома. Живое дерево наполняет дом приятным хвойным ароматом и создает праздничную атмосферу. Однако есть существенный недостаток - в тёплом помещении хвоя постепенно высыхает и осыпается. Оказывается, некоторые хвойные деревья способны значительно дольше сохранять свежесть, чем другие. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Interia Kobieta, при выборе живой елки стоит обращать внимание не только на ее внешний вид, но и на породу дерева, свежесть и условия хранения. Именно от этих факторов зависит, как долго хвоя будет оставаться зеленой и не будет осыпаться.

видео дня

Какая живая елка дольше всего не осыпается

Наиболее распространенными вариантами для украшения дома на Рождество являются сосна, пихта и ель. Однако их устойчивость к высыханию существенно различается.

Дольше всего среди срезанных деревьев, по данным издания, сохраняет свежесть сосна. При надлежащих условиях она может оставаться красивым украшением дома до месяца.

Почти такой же выносливой считается пихта. Она также хорошо удерживает хвою и может долго сохранять привлекательный вид.

Зато обычная ель уступает этим деревьям. Она быстрее высыхает, а первые иголки иногда начинают опадать уже вскоре после того, как дерево занесли в теплое помещение.

Если главная цель - приобрести елку, которая как можно дольше не будет терять иголки, лучшими вариантами будут сосна или пихта.

Как выбрать свежую елку, которая долго прослужит

Даже самый стойкий вид хвойного дерева может быстро потерять иголки, если его срубили задолго до продажи или неправильно хранили.

Поэтому перед покупкой стоит поинтересоваться у продавца, когда именно было срублено дерево. Чем меньше времени прошло с момента срубки, тем больше шансов, что елка дольше останется свежей.

Проверить состояние дерева можно и самостоятельно. Для этого достаточно осторожно взять одну из веток и проверить, насколько крепко держатся иголки.

Если хвоя легко отпадает, это может свидетельствовать о том, что дерево уже начало высыхать. Такую елку лучше не покупать, поскольку дома она может быстро обсыпаться.

Еще один важный момент - состояние корневой системы. Елки в горшках обычно могут храниться дольше, чем срубленные деревья, но только при условии, что их корни не повреждены.

Стоит учитывать, что не все деревья в горшках имеют полноценную корневую систему. Если растение пересадили незадолго до продажи, повредив корни, его долговечность может существенно снизиться.

Видео о том, как выбрать лучшую новогоднюю елку, можно посмотреть здесь:

Как сделать так, чтобы живая елка дольше не теряла иголки

Правильный уход поможет сохранить праздничное дерево свежим в течение более длительного времени.

Прежде всего важно избегать резких перепадов температуры. Если елку принесли с мороза, не стоит сразу ставить её в тёплую комнату.

Лучше оставить дерево на несколько дней в более прохладном помещении, например, в гараже или подвале. Это поможет ей постепенно адаптироваться к новым условиям.

Не менее важно правильно расположить елку. Её не рекомендуется ставить возле батарей, радиаторов или каминов, поскольку тепло ускоряет высыхание хвои.

Также необходимо обеспечить регулярное поступление воды. Особенно это касается деревьев в горшках и срезанных елок, установленных в специальные подставки с резервуаром для воды.

Основные правила ухода за живой елкой:

Не переносить дерево сразу с мороза в теплое помещение.

Дать елке несколько дней для постепенной адаптации.

Разместить её подальше от отопительных приборов.

Обеспечить регулярный полив или доступ к воде.

Перед покупкой проверить свежесть хвои и состояние веток.

Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить осыпание иголок и дольше сохранить праздничный вид дерева.

Какая елка пахнет сильнее всего

Для многих людей важно не только то, как долго простоит рождественская елка, но и насколько ярким будет её аромат.

По этому показателю лидирует обыкновенная ель. Хотя она может быстрее терять иголки, её преимуществом является насыщенный смолистый запах, который ассоциируется с рождественскими праздниками.

На втором месте по интенсивности аромата находится сосна. У нее также приятный хвойный запах, хотя и несколько менее выраженный.

Пихта, в свою очередь, отличается более легким ароматом с цитрусовыми нотками.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред