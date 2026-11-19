Почему люди слушают одну песню десятки раз подряд. Учёные объяснили, как повторение любимой музыки влияет на мозг, дофамин, эмоции и личные воспоминания.

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Повторное прослушивание любимой песни / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему возникает желание слушать одну песню много раз

Как любимая музыка влияет на мозг и настроение

Что такое музыкальный фризон и как он связан с удовольствием

Иногда одна песня нравится настолько, что хочется слушать её десятки раз подряд. Даже когда мелодия уже хорошо знакома, а каждое слово выучено наизусть, желание снова нажать кнопку повтора не исчезает. Оказывается, такое поведение может иметь интересное объяснение с точки зрения нейронауки. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Zwierciadło, повторное прослушивание любимой композиции связано не только с приятной мелодией или словами, которые соответствуют личным переживаниям. Музыка может активировать систему вознаграждения мозга, помогать регулировать эмоции и вызывать яркие воспоминания.

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Ученые выделяют несколько механизмов, которые помогают объяснить, почему знакомые песни остаются приятными даже после многократного прослушивания.

Почему хочется слушать одну песню много раз

1. Музыка активирует систему вознаграждения мозга

Одно из объяснений связано с дофамином - нейромедиатором, который участвует в формировании мотивации, ожидании вознаграждения и переживании удовольствия.

Когда человек слушает музыку, которая ему очень нравится, в мозге могут активироваться механизмы вознаграждения.

Исследовательница Валери Салимпур из Университета Макгилла и её коллеги обнаружили, что выброс дофамина связан не только с моментами наибольшего музыкального удовольствия, но и с ожиданием этих моментов.

Например, если слушатель знает, что вскоре начнётся любимый припев или гитарное соло, само предвкушение может доставлять удовольствие.

Поэтому даже хорошо знакомая композиция способна вновь вызвать сильные положительные эмоции.

В то же время это не означает, что каждое повторение песни обязательно вызывает одинаковый выброс дофамина. Реакция зависит от личных предпочтений, эмоционального состояния и многих других факторов.

2. Помогает управлять настроением

Еще одна причина постоянного прослушивания одной композиции - желание поддержать или изменить собственное эмоциональное состояние.

Когда человек хорошо знает песню, он примерно понимает, какие чувства и переживания вызовет её звучание.

Энергичная музыка может помочь настроиться на активную деятельность, тогда как спокойная мелодия иногда способствует расслаблению.

Интересно, что подобный эффект могут оказывать и грустные композиции.

Прослушивание меланхоличной музыки для некоторых людей становится способом прожить сложные эмоции, почувствовать облегчение или лучше понять собственные переживания.

Именно поэтому желание многократно слушать грустную песню не обязательно свидетельствует о плохом настроении.

Однако влияние музыки индивидуально. Для одних людей грустные композиции приносят облегчение, а для других могут усиливать негативные переживания.

3. Знакомая музыка снижает потребность в новых решениях

Мозг постоянно обрабатывает информацию, оценивает ситуации и пытается предсказать дальнейшие события.

В течение дня человек сталкивается с большим количеством новых задач, решений и неожиданных обстоятельств.

На этом фоне знакомая музыка может создавать ощущение предсказуемости и комфорта.

Подобный механизм объясняет, почему люди иногда любят многократно пересматривать любимые фильмы или возвращаться к знакомым сериалам.

Когда мелодия хорошо знакома, слушатель уже знает, чего ожидать. Не нужно каждый раз знакомиться с новой музыкальной структурой и решать, понравится ли композиция.

Такая предсказуемость может быть особенно приятной после напряженного дня.

Исследователи поведения Сендхил Муллайнатан и Элдар Шафир изучали, как ограниченные когнитивные ресурсы влияют на внимание и принятие решений. Их работы помогают понять, почему умственная нагрузка может затруднять повседневные задачи.

В то же время утверждение, что повторное прослушивание конкретной песни напрямую экономит когнитивную энергию, остаётся объяснительной гипотезой, а не универсальным научно доказанным эффектом.

4. Позволяет вновь испытать музыкальный трепет

Некоторые композиции способны вызывать настолько сильные эмоции, что человек испытывает мурашки по коже, дрожь или волну восторга.

В науке такое явление называют музыкальным фризоном - от французского слова frisson, означающего дрожь или озноб.

Он может возникать во время особенно трогательного припева, неожиданной смены мелодии, мощного вокального исполнения или музыкальной кульминации.

Такие ощущения обычно длятся недолго, но могут оставлять яркий эмоциональный след.

Именно поэтому возникает желание ещё раз прослушать фрагмент, вызвавший сильный восторг.

Исследования Университета Макгилла показали связь между интенсивным удовольствием от музыки, физиологическими реакциями и активностью дофаминовой системы мозга.

Однако повторное прослушивание не гарантирует возникновения фрисона. С каждым следующим разом эмоциональная реакция может меняться.

5. Помогает возвращаться к приятным воспоминаниям

Музыка тесно связана с автобиографической памятью.

Определенная композиция может напоминать о человеке, важном событии, путешествии или конкретном периоде жизни.

Иногда достаточно услышать лишь первые секунды знакомой мелодии, чтобы в памяти возникли яркие образы прошлого.

Это явление исследователи называют музыкально вызванными автобиографическими воспоминаниями.

Ученые, в частности из Хельсинкского университета, исследовали влияние знакомых композиций на память людей пожилого возраста.

В одном из исследований приняли участие 82 человека в возрасте от 60 до 86 лет. Участникам предлагали прослушать музыкальные фрагменты прошлых десятилетий и рассказать о воспоминаниях, которые они вызывали.

Оказалось, что песни могли напоминать не только о концертах или танцах, но и о личных отношениях, знакомых людях и важных жизненных событиях.

Поэтому повторное прослушивание любимой композиции иногда становится своеобразным способом вернуться к приятным моментам прошлого.

Нормально ли слушать одну песню десятки раз подряд

Желание многократно слушать любимую музыку само по себе не является признаком психологической проблемы.

Знакомые композиции могут доставлять удовольствие, поддерживать эмоциональное состояние и вызывать воспоминания, с которыми человек не хочет расставаться.

Кроме того, повторение помогает лучше запомнить мелодию, слова и отдельные музыкальные детали, которые могли остаться незамеченными при первом прослушивании.

В то же время важно обращать внимание на собственное самочувствие. Если прослушивание музыки становится навязчивым, вызывает дискомфорт или мешает повседневным делам, стоит оценить причины такого поведения.

В большинстве случаев многократное повторение любимой песни - обычное проявление музыкальных предпочтений.

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