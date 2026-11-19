В список включили артистов из США, Европы и Азии, представляющих разные поколения и эпохи мирового кинематографа.

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Названы величайшие кинозвезды всех времен / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Мэрилин Монро заняла первое место в рейтинге

Вторую позицию занял Хамфри Богарт

Тройку лидеров замкнул Чарли Чаплин

Американская актриса и певица Мэрилин Монро заняла первое место в рейтинге 100 величайших кинозвезд всех времен, составленном авторитетным изданием Variety. В список включили артистов из США, Европы и Азии, представляющих разные поколения и эпохи мирового кинематографа.

Составители рейтинга подчеркнули, что актерский талант Монро долгое время оставался в тени ее публичного образа. По их мнению, созданный вокруг звезды имидж сам по себе был своеобразным артистическим перформансом, из-за которого ее профессиональные достижения нередко недооценивали. Среди картин с участием актрисы авторы списка особо выделили музыкальную комедию Говарда Хоукса "Джентльмены предпочитают блондинок", которую считают обязательной к просмотру.

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Вторую позицию занял Хамфри Богарт, известный по фильмам "Касабланка" и "Мальтийский сокол". В Variety обратили внимание на то, что настоящая слава пришла к актеру уже после 40 лет.

Тройку лидеров замкнул Чарли Чаплин, сыгравший в "Золотой лихорадке". Его популярность в начале XX века приобрела поистине мировой масштаб.

В первую десятку также попали Джек Николсон ("Пролетая над гнездом кукушки"), Кэтрин Хепберн ("Филадельфийская история"), Сидни Пуатье ("Полуночная жара"), Марлон Брандо ("В порту"), Том Круз ("Топ Ган"), Тосиро Мифунэ ("Семь самураев") и Барбра Стрейзанд ("Смешная девчонка").

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