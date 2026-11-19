Главной темой 40-минутной встречи в Шэньчжэне стала Украина, но важных заявлений стороны так и не сделали.

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Трамп и Путин обсудили Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Ушакова:

Путин и Трамп беседовали в Шэньчжэне 35–40 минут

Главной темой переговоров стала Украина

Важных заявлений перед трехсторонней встречей не было

Беседа президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина во время встречи в Шэньчжэне длилась 35–40 минут, а главной темой стала война в Украине. После переговоров Путин находился в "просто прекрасном" настроении, однако никаких важных заявлений стороны не сделали. Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова помощника главы страны-агрессора Юрия Ушакова.

Ушаков назвал переговоры "подготовительной встречей перед трехсторонними встречами" с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп в Шэньчжэне также провел отдельные двусторонние переговоры с Си.

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По словам кремлевского чиновника, встреча "прошла хорошо", а настроение Путина после неё было "просто великолепным". В то же время он признал, что сенсаций перед трёхсторонней встречей ждать не стоит.

"Особых важных заявлений не было", - заявил Ушаков.

Российские государственные СМИ также утверждают, что, по словам Трампа, встреча "заложила основу для дальнейшего успешного" обсуждения как с Си, так и с Путиным.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев в эфире российского пропагандистского телеканала "Вести" заявил, что оба лидера якобы "привержены мирному урегулированию" в Украине.

В начале встречи Трамп назвал Путина своим другом и выразил надежду, что она принесет "много замечательного".

Заявления Трампа о прекращении войны / Инфографика: Главред

Станет ли встреча Трампа, Си и Путина новой Ялтой

Политолог, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что сравнение встречи с Ялтинской конференцией 1945 года - это образ, который давно выстраивает российская пропаганда.

"Конечно, россияне хотят именно так это подавать, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - сказал эксперт.

Говоря о возможных последствиях переговоров, политолог подчеркнул, что ни у одного из участников нет ресурсов, чтобы перекроить мировой порядок.

"Никто не будет рисовать новую карту, поскольку нет ни силы, ни воли, ни потенциала навязывать что-то другим народам. Это будет просто картинка", - пояснил Розумный.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС лидеры США, Китая и России провели серию переговоров. В частности, Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что рассчитывает на помощь Китая в завершении войны. Белый дом заранее подтвердил трехстороннюю встречу лидеров трех стран.

Накануне саммита свою позицию озвучил украинский президент. Владимир Зеленский назвал условие, при котором Трамп и Си могут остановить войну за одну встречу. Речь идет об угрозах России санкциями и прекращении торговли с ней.

Кремль ранее предлагал возобновить контакты с США и Украиной в ноябре. Политолог Петр Олещук считал, что Путин таким образом сделал Трампу "подарок". По его мнению, новая встреча не будет означать реального продвижения к завершению войны.

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