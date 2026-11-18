Эксперты рассказали, где лучше хранить фрукты и каких ошибок следует избегать при хранении.

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Как правильно хранить яблоки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как долго яблоки остаются свежими в холодильнике

Как правильно подготовить фрукты к длительному хранению

Почему яблоки не стоит хранить рядом с другими продуктами

Яблоки часто оставляют на кухонном столе или в фруктнице, чтобы они были под рукой. Однако при комнатной температуре фрукты быстрее созревают и портятся.

Главред выяснил, как правильно хранить яблоки, чтобы они дольше оставались свежими, и почему важно учитывать их сорт и соседство с другими продуктами.

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Где яблоки хранятся дольше

Профессор Корнельского университета Крис Уоткинс объясняет, что яблоки могут храниться в холодильнике от шести до восьми недель. На кухонном столе этот срок сокращается до одной-двух недель, пишет Klik.hr.

Лучшее место для длительного хранения яблок - холодильник, в частности специальный ящик для фруктов и овощей. Низкая температура замедляет дыхание плодов и естественные процессы старения, благодаря чему они дольше сохраняют качество.

Согласно рекомендациям специалистов Extension.org, оптимальная температура для большинства яблок составляет около 0 градусов, а относительная влажность воздуха должна быть примерно 95%. В таких условиях, в зависимости от сорта, фрукты могут храниться от 30 до 90 дней.

В то же время некоторые сорта чувствительны к чрезмерному холоду. Например, Макинтош и Ханикрисп лучше хранить при температуре около 3,3 градуса. Для большинства других сортов подходит диапазон от -1,1 до 0 градусов.

Яблоки также следует хранить в темноте. При температуре выше 7,2 градуса они и груши начинают портиться быстрее.

Как правильно хранить яблоки в пакете

Перед укладкой на хранение яблоки не нужно мыть. Избыток воды на кожуре может ускорить порчу фруктов, поэтому лучше помыть их непосредственно перед употреблением.

Для хранения можно использовать полиэтиленовый пакет, который поможет поддерживать необходимую влажность. При этом важно не допустить скопления конденсата. Для этого подойдет открытый пакет или упаковка с отверстиями для циркуляции воздуха.

Желательно раскладывать яблоки в один слой, не прижимая их друг к другу. Также нужно периодически проверять фрукты, чтобы вовремя заметить избыточную влажность или признаки порчи.

Поврежденные яблоки нужно съесть в первую очередь

Перед хранением стоит внимательно осмотреть каждый фрукт. Яблоки с вмятинами, царапинами, синяками, признаками болезней или повреждениями от насекомых лучше отложить отдельно.

Такие плоды портятся быстрее, поэтому их не стоит класть вместе со здоровыми яблоками, которые планируете хранить несколько недель. Поврежденные фрукты лучше использовать в первую очередь.

Регулярно проверяйте запасы в холодильнике и убирайте яблоки, на которых появились признаки порчи. Это поможет не допустить распространения плесени на другие плоды.

Почему яблоки нельзя хранить рядом с другими фруктами

Яблоки продолжают созревать даже после сбора урожая. В ходе этого процесса они выделяют этилен, который ускоряет созревание других плодов.

Именно поэтому яблоки не стоит хранить рядом с фруктами и овощами, чувствительными к этилену. Например, если положить яблоко вместе с киви в бумажный пакет, последнее созреет быстрее.

Профессор Крис Уоткинс объясняет, что этот эффект можно использовать намеренно: яблоко поможет ускорить созревание киви, если положить их вместе. Однако для длительного хранения продуктов лучше их разделять.

Кроме того, яблоки могут впитывать посторонние запахи через кожуру. Поэтому их не рекомендуют держать рядом с продуктами с резким ароматом.

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