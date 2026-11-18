На месте удара вспыхнул пожар, экстренные службы работают в усиленном режиме. Среди раненых 11-летний мальчик. Женщина в тяжелом состоянии.

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Россияне атаковали рынок в Златополе - иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Армия РФ ударила по рынку в Златополе на Харьковщине

Пострадали 12 человек, среди них 11-летний мальчик

Одна женщина в тяжелом состоянии, на рынке пожар

Российская армия нанесла удар по рынку в Златополе на Харьковщине. Ранены 12 человек, среди них 11-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Первые данные глава области обнародовал сразу после атаки, тогда речь шла об 11 потерпевших. Позже в список добавили еще одного человека, которому понадобилась помощь из-за психологической травмы.

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Состояние раненых

Всех, кто получил травмы, доставили в больницу. Медики уже оценили, насколько серьезны повреждения у каждого из потерпевших.

"Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести", - уточнил Синегубов.

Еще одному пострадавшему, у которого возникла острая реакция на стресс, врачи помогли прямо на месте, без госпитализации.

Мэр города Николай Бакшеев сообщил, что после удара по рынку четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 11-летнего мальчика медики вытащили обломки и отпустили домой.

Пожар на рынке

Кроме того, что ранены люди, атака вызвала возгорание на территории рынка. Последствия удара ликвидируют спасатели и медики.

"На месте горят торговые павильоны. Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

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Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

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