Министр обороны объявил, что в 2027 году количество реактивных и обычных дронов увеличится в три раза, а 62 % средств предлагается направить на безпилотники.

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Хмара намекнул на продолжение атак / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Главное из заявления:

На вопрос о Крымском мосте Хмара ответил: "Мы только начинаем"

В 2027 году Украина планирует в три раза нарастить потенциал Deep Strike

62% средств предлагают направить на беспилотники

Министр обороны Украины Евгений Хмара намекнул на продолжение ударов по Крымскому мосту, соединяющему страну-агрессора Россию с оккупированным Крымом. Так он кратко прокомментировал критическое разрушение автомобильной части моста. Ответ министр дал перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, пишет Радио Свобода.

"Мы только начинаем", - сказал Хмара. видео дня

Также он отметил, что приехал на свою первую личную встречу в формате "Рамштайн" в "боевом" настроении. Партнерам министр планировал сказать о том, что Украине нужна поддержка.

Сколько дронов Украина планирует производить в 2027 году

После заседания Хмара на пресс-конференции сообщил, что в следующем году Украина планирует более чем втрое увеличить производство реактивных и обычных дронов. Речь идет о возможностях Deep Strike - поражении целей в глубине территории противника, передает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, в этом направлении Украина видит перспективу.

"Мы будем работать над их эффективностью и будем работать над более качественной их работой по целям врага, целям на территории врага. В этом есть перспектива, и мы только начинаем", - сказал министр.

Куда направят средства партнеров на дроны

Отдельно участники заседания обсудили финансирование и совместное производство с международными партнерами. По словам Хмары, 62% средств предлагается направить на беспилотники: FPV, middle strike, deep strike и логистические дроны.

Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает на совместное производство с партнерами.

"Для нас важно развивать совместное производство с партнерами, чтобы они могли инвестировать средства двусторонней помощи в эти производства. И мы получали бы эти необходимые, качественные, актуальные средства в достаточном количестве", - добавил он.

В тот же день на заседании Совета ЕС по иностранным делам Хмара заявил, что в 2027 году Украина планирует удвоить поставки дронов, а их доля в потребностях вооружения составляет более половины.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Почему удар по Крымскому мосту делает Кремль уязвимым

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для Главреда отметил, что для Кремля Крымский мост был чем-то большим, чем просто транспортная артерия.

"Крымский мост для российских властей был не просто важнейшим транспортным узлом, но и практически сакральным символом возрождения империи", - пишет он.

Оценивая последствия удара, Эйдман обратил внимание на психологический эффект для российского руководства.

"Украинцы, разрушив Крымский мост, доказали, что для них нет ничего невозможного", - подчеркнул публицист.

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Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о новой атаке на мост. Мониторинговые каналы писали, что один пролет моста обрушился в воду.

Накануне мост уже подвергся удару. Эксперты рассказали, как выглядит наклоненная арка моста после атаки и выдержит ли конструкция. После удара 16 ноября движение по мосту было остановлено почти на 17 часов.

Атака на мост не осталась без внимания в Москве. У Путина впервые отреагировали на удар и сделали заявление о перемирии. Россия построила Крымский мост после незаконной аннексии полуострова, автомобильное движение по нему открыли в 2018 году.

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