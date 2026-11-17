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- Какая будет погода в Украине в среду
- Где прогнозируется сильный ветер
Погода в Украине в среду, 18 ноября, будет переменчивой. В некоторых областях прогнозируются сильные порывы ветра и снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По словам синоптиков, в Карпатах и на Закарпатье ночью прогнозируются значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В то же время в большинстве южных областей ночью без существенных осадков.
Ветер ожидается преимущественно южный, 7–12 м/с; в Карпатах, днем, а также на востоке и юго-востоке страны порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +8 градусов; днем прогнозируется +8…+13 градусов, в северо-восточной части +5…+10 градусов.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Так, 18 ноября в Карпатах из-за значительного мокрого снега, а в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму из-за сильных порывов ветра объявлен I уровень опасности (желтый).
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Какая будет погода в Киеве
В среду в Киеве и области будет облачно, ожидаются дожди. Ветер южный, 7–12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.
В Киеве ночью температура будет колебаться в пределах +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Виталий Постригань заявлял, что до 17 ноября Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому значительных осадков не ожидается. Однако уже с середины недели погодой начнет управлять циклон.
Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в Украине с 16 по 22 ноября под влиянием циклонов и атмосферных фронтов будет преобладать нестабильная и дождливая погода.
Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 градусов и ниже не исключены.
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