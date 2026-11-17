Крымский мост планируется восстановить после удара ВСУ. Кремль уже получил доклад о повреждениях, а правительственная комиссия определит сроки ремонтных работ.

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Уничтожение арки Крымского моста - появилась первая реакция Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Кремль пообещал полностью восстановить Крымский мост

Путину доложили о повреждении конструкций после атаки ВСУ

Песков связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая

Российские власти пообещали восстановить Крымский мост после атаки ВСУ, в результате которой был уничтожен арочный пролет автомобильной части переправы. Российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину уже доложили о ситуации, а правительственная комиссия должна определить порядок и сроки ремонтных работ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии изданию "Известия".

По его словам, доклад главе Кремля представил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии. Сейчас российские власти должны определить дальнейший план действий в отношении поврежденного объекта.

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"Будет разработан план, конкретный план. Хуснуллин доложил, что будут определены очередность и временные рамки восстановительных работ. Нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен и станет еще лучше, чем раньше", - сказал Песков.

В то же время в Следственном комитете РФ заявили о повреждении конструкций моста в результате атак украинских беспилотников. Представители ведомства сообщили российским пропагандистским СМИ, что устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.

Отдельно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков цинично прокомментировал возможные мотивы украинских атак накануне международных переговоров. Песков не исключил, что последние удары могут быть связаны с предстоящей трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Как уничтожение арки Крымского моста повлияет на действия РФ на фронте

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что повреждение Крымского моста не окажет значительного влияния на военную логистику РФ, поскольку россияне переориентировали основные перевозки на оккупированные территории юга Украины. В то же время удар оказывает психологическое давление на оккупантов и может спровоцировать новую волну выезда россиян из Крыма.

"К сожалению, на военную логистику это сильно не повлияет", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

По словам Жмайла, через Крымский мост россияне перевозили преимущественно личный состав, а также оружие и боеприпасы на гражданских грузовиках под прикрытием. Объемы таких перевозок были незначительными и составляли максимум 10%.

"Но все это - очень и очень небольшие объемы, максимум - до 10%... А вот для гражданского населения это очень и очень интересный аспект, потому что таким ударом, фактически возвращением Крыма к энергетической блокаде, с блокировкой там инфраструктуры - можно ожидать новой волны эвакуации российского населения с Крымского полуострова, которых с начала аннексии Крыма, с 2014 года, прибыло более 1 млн человек", - подчеркнул Жмайло.

Особое значение этот удар имеет для психологического состояния российских военных на полуострове. Эксперт отмечает, что повреждение переправы демонстрирует возможность зеркального ответа на российские атаки по украинским мостам.

"И именно это создает основу для наших дальнейших действий, ударов по полуострову", - подчеркнул он.

Удар по Крымскому мосту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские пропагандистские каналы и Z-блогеры фактически признали, что ночной удар по Крымскому мосту 17 ноября стал самым серьезным повреждением объекта с начала полномасштабного вторжения. По данным российских мониторинговых пабликов, переправу атаковали четырьмя крылатыми ракетами - одна из них попала в 227-метровую арку судоходного пролета, которая накануне, 16 ноября, уже была деформирована примерно на 15 градусов после налета около сотни беспилотников. Из-за критических разрушений военную логистику оккупантов придется экстренно переводить на сухопутный коридор по трассе "Новороссия".

Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись с бортовой камеры ракеты непосредственно перед моментом попадания в конструкцию переправы, а один из разработчиков Денис Штилерман подтвердил, что для поражения применялись украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". На опубликованных в сети кадрах последствий видно, что одна из арок судоходного пролета полностью отсутствует и упала в пролив, автомобильное и железнодорожное сообщение остановлено, а навигационная секция Керчь-Еникальского канала заблокирована.

Ранее назначенный Кремлем гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил повторную ночную атаку и объявил о полной приостановке движения транспорта через Крымский мост, призвав воздержаться от поездок в этом направлении. По сообщениям очевидцев и мониторинговых ресурсов, в районе переправы прогремело около семи мощных взрывов.

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