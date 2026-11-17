Параллельно с этим американская сторона добивается от Москвы предложения относительно будущей системы безопасности в Европе.

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Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами и европейцами / коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Уиткофф и Кушнер в четверг встретятся с украинцами и европейцами

Тема - гарантии безопасности для Украины и восстановление экономики

Параллельно США ведут переговоры с Россией по вопросам безопасности Европы

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг проведут в Берлине переговоры с украинскими и европейскими чиновниками. Стороны должны разработать гарантии безопасности, которые удержат Россию от новых нападений на Украину, и определить план восстановления украинской экономики после войны. Об этом пишет Axios со ссылкой на слова американского чиновника.

Отмечается, что команда Трампа постоянно поддерживает контакты с Киевом и европейскими столицами, а параллельно ведет диалог с Москвой.

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В Вашингтоне связывают берлинские переговоры с визитом Трампа в Китай и называют их частью единой дипломатической линии. Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер будут сопровождать президента США в поездке в Китай. Их уже проинформировали о ходе переговоров по Украине.

Какой отдельный трек с Москвой

Переговоры в Берлине пройдут через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер предложили Кремлю подготовить рамочное соглашение о безопасности в Европе после войны.

"Это направление переговоров американские представители рассматривают как параллельную попытку способствовать завершению войны", - пишет издание.

Ранее Axios писал, что США попросили Россию предложить конкретные шаги по снижению напряженности в Европе. В то же время во многих европейских правительствах сомневаются, что Москва будет выполнять какие-либо договоренности.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Изменит ли Кремль свою позицию за столом переговоров

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину.

По его мнению, Кремль в ближайшее время не смягчит свою позицию за столом переговоров.

"Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и европейские партнеры провели очередной раунд переговоров о завершении войны. К консультациям впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций, которые будут участвовать в дальнейших переговорах с Россией.

Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах о прекращении войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на страну-агрессора Россию.

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