Если повреждение затронуло саму ванну, способ восстановления зависит от материала и глубины трещины.

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Как устранить протечки в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Из-за чего появляется вода под ванной

Как справиться с проблемой самостоятельно

Когда необходим вызов сантехника

Лужа возле ванны не всегда свидетельствует о серьезной поломке. Иногда причиной становится обычный износ уплотнителя или нарушение герметичности соединений.

Однако даже небольшая утечка, оставленная без внимания, может привести к появлению плесени, повреждению отделки и затоплению соседей, пишет Lovedeco.

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Чтобы избежать неприятных последствий, важно своевременно определить источник проблемы. Рассмотрим, почему возникает протечка и в каких случаях ее можно устранить самостоятельно.

Из-за чего появляется вода под ванной

Причин может быть несколько, причем не все они связаны непосредственно с канализацией.

Неисправность сифона . Ослабленные крепления или неправильное соединение деталей позволяют воде просачиваться на пол, особенно во время слива.

. Ослабленные крепления или неправильное соединение деталей позволяют воде просачиваться на пол, особенно во время слива. Изношенные прокладки . Резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и перестают обеспечивать герметичность.

. Резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и перестают обеспечивать герметичность. Повреждение перелива . Если нарушена плотность соединения переливного отверстия, вода может вытекать при наполнении ванны.

. Если нарушена плотность соединения переливного отверстия, вода может вытекать при наполнении ванны. Трещины в конструкции или трубах . Механические повреждения акриловой поверхности, шлангов и канализационных элементов также становятся источником протечки.

. Механические повреждения акриловой поверхности, шлангов и канализационных элементов также становятся источником протечки. Отслоение силикона . Когда герметик между ванной и стеной растрескивается, вода во время душа попадает в образовавшиеся щели.

Время появления влаги поможет сузить круг возможных причин. Если пол мокнет после душа, стоит проверить герметизацию стыков. Если вода появляется при сливе, необходимо осмотреть сифон и трубы. Протечка при наполнении ванны может указывать на неисправность перелива.

Как справиться с проблемой самостоятельно

Первым делом необходимо открыть доступ к пространству под ванной, если это предусмотрено конструкцией. Осмотрите трубы, слив и соединения, затем вытрите скопившуюся влагу. После этого постепенно пропустите воду через слив и проверьте, где появляются капли.

В зависимости от обнаруженной неисправности можно предпринять следующие действия:

Подтянуть соединения сифона . Ослабленные пластиковые гайки иногда достаточно осторожно затянуть вручную, не прикладывая чрезмерных усилий.

. Ослабленные пластиковые гайки иногда достаточно осторожно затянуть вручную, не прикладывая чрезмерных усилий. Заменить прокладки. Если резиновые элементы потрескались или деформировались, их необходимо заменить подходящими новыми деталями.

Обновить силиконовый шов . Старый герметик полностью удаляют, поверхность очищают и высушивают, после чего наносят новый состав для влажных помещений.

. Старый герметик полностью удаляют, поверхность очищают и высушивают, после чего наносят новый состав для влажных помещений. Заменить поврежденную трубу . Если обнаружена трещина или нарушение целостности шланга, потребуется установка нового элемента.

Если повреждение затронуло саму ванну, способ восстановления зависит от материала и глубины трещины. Небольшие дефекты акрила иногда устраняются специальными ремонтными средствами, но серьезные повреждения лучше доверить мастеру.

После ремонта необходимо повторно проверить все соединения. Пока протечка не устранена, пользоваться ванной не рекомендуется.

Когда необходим вызов сантехника

Самостоятельный ремонт не всегда возможен. Если коммуникации скрыты за плиткой или облицовкой, источник утечки сложно обнаружить без специального оборудования и инструментов.

Обратиться к специалисту также стоит, если:

вода продолжает появляться после замены прокладок и проверки сифона;

обнаружены повреждения труб или сливной системы;

влага скапливается даже при неиспользуемой ванне;

на стенах и полу появились следы плесени, сырости или отслоения отделки.

Особенно опасны скрытые протечки: вода может долго оставаться под облицовкой, постепенно разрушая строительные материалы. В многоквартирном доме последствия иногда затрагивают и потолок соседей снизу.

При подозрении на повреждение водопроводной трубы следует перекрыть подачу воды и вызвать специалиста.

Главное - не игнорировать даже небольшую лужу возле ванны. Чем раньше обнаружена причина неисправности, тем проще устранить ее и избежать затратного ремонта.

Смотрите видео - очистка канализации:

В видео автор показал, как справиться с сильным засором канализации без покупки дорогостоящего оборудования. Для прочистки он собрал самодельное устройство, соединив старый сантехнический трос с новым шлангом и закрепив конструкцию проволокой.

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