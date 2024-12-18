Как прочистить раковину на кухне: способ, который придет на выручку

Вы узнаете, как прочистить раковину на кухне, если вода не уходит, применив лишь простые средства, которые сегодня есть практически в каждом доме.

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Что хорошо пробивает засор в раковине на кухне / Скриншот YouTube

Хорошо известно, что раковина на кухне быстро забивается. Мы ежедневно моем посуду и со временем в гофре или трубе может образоваться засор из-за жира. В таких ситуациях возникает вопрос, как прочистить раковину на кухне в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала Garage 55 показал, как легко прочистить слив в раковине без полной разборки сифона и физической прочистки трубы.

Как прочистить слив кухонной раковины

Проверяем уровень засора

Для начала открываем воду и смотрим, сколько ее набирается. Так мы поймем, с засором какого масштаба придется иметь дело. У автора небольшой засор, поэтому он предлагает для таких случаев ряд рекомендаций.

Смотрим гофру

Откручиваем гофру под раковиной и направляем ее в ведро. После этого открываем воду. Если видим, что вода свободно течет в ведро, значит засор именно в трубе. Обратно прикрепляем гофру к трубе. Следим, чтобы ничего нигде не начало протекать.

Чистим слив раковины на кухне

Для начала нужно налить в кружку 200 миллилитров горячей воды и добавить в нее 1 чайную ложку лимонной кислоты. Перемешать.

Далее берем обычную соду и 2-3 чайные ложки засыпаем на решетку слива.

После этого берем антижир и заливаем 50-70 мл этого средства в раковину.

Берем стакан с лимонной кислотой, куда ранее залили горячую воду, и заливаем его в слив.

Ждем пару минут и проверяем результат

Спустя 3-4 минуты открываем кран с горячей водой и проверяем, что получилось. Засор должен полностью уйти, а вода – спокойно литься в слив, как у автора на видео.

Смотрите видео, как можно быстро избавиться от засора в раковине на кухне:

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Что такое GARAGE 55? GARAGE 55 – это канал на YouTube, посвященный различным самоделкам, изобретениям и приспособлениям. На канале можно увидеть полезные советы и лайфаки. У GARAGE 55 более 60 млн просмотров, указано в описании канала.

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