Согласно эзотерическим поверьям, дата установки новогодней елки может иметь особое значение для исполнения желаний в наступающем году.

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Когда ставить елку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда ставить елку, чтобы привлечь деньги и любовь

Какие даты благоприятны для исполнения желаний

Когда украшать елку для семейного счастья

Установка новогодней елки - одна из главных традиций подготовки к зимним праздникам. Однако, согласно эзотерическим верованиям, значение имеет не только цвет украшений и праздничный декор, но и дата, когда в доме появится елка. Главред расскажет подробнее.

Астролог Аля Савчин на своей странице в Instagram назвала благоприятные даты для установки новогодней елки в канун 2027 года. По её словам, выбирать день стоит в зависимости от того, чего больше всего хочется достичь в наступающем году.

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Когда ставить елку для привлечения денег

Тем, кто стремится улучшить материальное положение, увеличить доходы, найти новую работу или добиться карьерного успеха, астролог рекомендует обратить внимание на следующие даты:

28 ноября;

8 декабря;

15 декабря;

22 декабря.

Согласно эзотерическим верованиям, эти дни благоприятны для привлечения достатка, финансовой стабильности и профессионального развития.

Когда ставить елку для привлечения любви

Если главным желанием на 2027 год является встреча со второй половинкой, укрепление брака или улучшение отношений с партнером, стоит выбрать одну из следующих дат:

30 ноября;

3 декабря;

12 декабря;

25 декабря.

Считается, что установка елки в эти дни символизирует готовность к позитивным изменениям в личной жизни, новым знакомствам и гармоничным отношениям.

Когда ставить елку для исполнения желаний

Для тех, у кого есть заветная мечта, кто планирует начать новое дело или стремится изменить свою жизнь в 2027 году, благоприятными считаются следующие даты:

1 декабря;

11 декабря;

21 декабря;

27 декабря.

Согласно эзотерическим представлениям, эти дни связаны с новыми возможностями, реализацией замыслов и позитивными изменениями.

Когда ставить елку для семейного счастья

Если в приоритете семейное благополучие, уют в доме, взаимопонимание с близкими и спокойствие в семье, астролог рекомендует ставить елку в такие дни:

5 декабря;

14 декабря;

19 декабря;

24 декабря.

Эти даты символически связаны с укреплением семейных уз, домашней гармонией и благополучием.

Когда ставить елку для успеха и признания

Тем, кто стремится реализовать свои таланты, добиться популярности, получить профессиональное признание или заявить о себе, стоит обратить внимание на следующие даты:

7 декабря;

17 декабря;

23 декабря;

27 декабря.

Согласно эзотерическим верованиям, эти дни благоприятны для самореализации, творческого развития и достижения личных целей.

Видео о том, когда нужно ставить елку, можно посмотреть здесь.

Когда ставить елку, чтобы оставить неудачи в прошлом

Если 2026 год был непростым и хочется начать новый жизненный этап, астролог советует выбирать следующие даты:

29 ноября;

9 декабря;

18 декабря;

31 декабря.

В эзотерике эти дни связывают с символическим очищением от негатива, завершением сложного жизненного периода и готовностью к переменам.

В то же время стоит помнить, что влияние даты установки новогодней елки на финансовое положение, личную жизнь и исполнение желаний научно не доказано. Такие рекомендации носят символический характер.

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