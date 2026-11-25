По данным наблюдателей, под удар попали три МиГ-31 и два Су-34.

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Мониторы раскрыли последствия удара по РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

Что известно:

Наблюдатели сообщают о поражении трёх МиГ-31 и двух Су-34

Из Саваслейки взлетали МиГ-31К – носители "Кинжалов"

Под удар также попали два НПЗ в Самарской области

В ночь на 25 ноября украинские беспилотники атаковали российский военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области и два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. По данным мониторинговых каналов, на авиабазе могли быть поражены пять самолетов: три истребителя-перехватчика МиГ-31 и два бомбардировщика Су-34. Об ударе по аэродрому сообщил мониторинговый канал Exilenova+ в Telegram. Впоследствии информацию мониторинговых каналов подтвердили в Минобороны.

По данным мониторов, речь идет об одном из самых защищенных российских аэродромов.

видео дня

"Сегодня Саваслейка, один из самых защищенных аэродромов РФ, подвергся массированной и результативной атаке. Именно с этого аэродрома взлетали российские МиГ-31К, которые запускали "Кинжалы"", - говорится в сообщении.

Данные о количестве пораженных самолетов мониторы приводят со ссылкой на Telegram-канал "Абсолютно надежный источник".

"Сегодня ночь оказалась продуктивной. Поражены 2 НПЗ и аэродром", – написали там.

Какие цели были поражены этой ночью

По данным канала "Абсолютно надежный источник", под удар попали три объекта:

аэродром "Саваслейка" - поражены три МиГ-31 и два Су-34;

Куйбышевский НПЗ – повреждения с возгоранием обеих установок первичной переработки (АВТ-4, АВТ-5) и установки каталитического риформинга;

Сизранский НПЗ – повреждения с возгоранием АВТ-6, установок каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и изомеризации.

Об этом сообщили в Минобороны

Впоследствии в Минобороны Украины подтвердили, что Силы обороны Украины совместно с СБУ нанесли удар по двум нефтеперерабатывающим заводам компании "Роснефть" в Самарской области и военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области.

По данным военных, Сизранский НПЗ атаковали как минимум в десятый раз с августа 2025 года, а Куйбышевский завод в Самаре - в пятый раз. Оба предприятия остановили работу после сентябрьских ударов, а российская сторона в течение двух месяцев проводила ремонтные работы.

Общая перерабатывающая мощность двух заводов превышает 15 млн тонн нефти в год. Сизранский НПЗ производит авиационное топливо для военной авиации, а Куйбышевский обеспечивает нефтепродуктами Центральный и Южный военные округа РФ.

Отдельно украинские военные подтвердили поражение аэродрома "Саваслейка". На нем базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

В Минобороны подчеркнули, что удары по этим объектам направлены на ослабление военного потенциала России и снижение её способности наносить ракетные удары по украинским городам.

Почему Саваслейка важна для России

Вблизи села Саваслейка расположена российская авиабаза, рядом - города Выкса, Кулебаки и Навашино. Украинские Силы обороны уже наносили удары по этому аэродрому в августе 2026 года.

"АЭ "Саваслейка" используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К - носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"", – сообщал Генштаб ВСУ в Telegram.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Смогут ли удары вглубь России изменить ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду подчеркнул, что на российский террор Украина должна отвечать симметрично.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - сказал военный.

По его словам, дальнобойные удары уже меняют настроения в российских регионах, которые до сих пор считали себя в безопасности.

"Мы продолжаем работать, а удары на большие расстояния приводят к тому, что россияне в некоторых регионах, которые думали, что война их не коснется, выходят в эфир и начинают говорить. Если мы сохраним темп и в дальнейшем будем наращивать атаки, то с позиции силы сможем склонить их к мирным переговорам", – пояснил "Лука".

Удары по российским аэродромам – последние новости по теме

Как сообщал Главред, аэродром "Саваслейка" уже не впервые оказывается под ударом. В ночь на 15 августа Силы обороны атаковали эту авиабазу, а местные жители писали о громких взрывах и столбах дыма в районе дислокации МиГ-31К. Местные власти тогда не комментировали последствия атаки.

Впоследствии удар по аэродрому подтвердил президент Владимир Зеленский. По его словам, той же ночью ракетами "Фламинго" был поражен также центр "Прогресс", входящий в состав "Роскосмоса". Расстояние до этой цели от украинской границы составляло около 900 км.

Российская военная авиация несет потери и на других аэродромах. В конце октября ВМС ВСУ нанесли удар "Нептуном" по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. По данным ВМС, тогда были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34.

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