Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Аэродром "Саваслейка" является местом базирования самолетов МИГ-31К, который пускает аэробалистические ракеты "Кинжал" по территории Украины.

https://glavred.info/war/udar-po-savasleyke-na-aviabaze-rf-gremeli-vzryvy-mig-31k-vyveli-iz-pod-ataki-10788575.html Ссылка скопирована

Авиабазу Саваслейка атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Exilenova+

Читайте в материале:

Дроны ночью атаковали авиабазу Саваслейка в РФ

На объекте базируются истребители МиГ-31К с Кинжалами

Очевидцы фиксировали серию взрывов, огонь и густой дым

В ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Об этом сообщает мониториноговый канал Exilenova+.

Жители в местных чатах писали о громких взрывах в районе аэродрома. По их словам.

видео дня

Кроме того, сообщалось, что в районе дислокации МиГ-31К видны клубы дыма и огонь.

Зарево от пожара в Нижегородской област / Фото: Exilenova+

Местные власти не комментировали информацию о последствиях атаки и ударах по военному аэродрому.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В то же время канал Strategic Control отмечает, что россияне поднимали в воздух четыре самолета Миг-31К после начала атаки. Самолеты вылетели в сторону Татарстана, чтобы избежать атаки дронов.

Мониторы отмечали, что ночью в воздушном пространстве РФ находились:

2х А-50У с аэродромов "Оренбруг-2" и "Пермь";

4х МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", направляющихся на аэродром "Бегишево".

"Враг испугался атаки БпЛА и выводит борта из-под удара", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Атака на военный аэродром "Саваслейка":

Атака на завод по производству ракет в Самаре

Как писал Главред, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимаются клубы черного дыма.

Удар был нанесен украинской ракетой "Фламинго".

Недалеко от РКЦ расположен завод "Авиакор", который ремонтирует и модернизирует самолеты.

Удар, вероятно, пришелся по главному цеху предприятия. Огонь мог задеть корпус №106 - ключевой цех, где собирают самолеты.

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил ракетную атаку на промышленный объект.

Атаки по России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар. Ещё два БПЛА перехватили на подлёте к Москве.

В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.

Украине нужно 10% ракет Patriot из запасов США, чтобы остановить российскую баллистику

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN.

Сейчас, по его данным, Киев получил лишь 1% от необходимого объема.

"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллионы телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал Зеленский.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред