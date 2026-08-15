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Удар по "Саваслейке": на авиабазе РФ гремели взрывы, МиГ-31К вывели из-под атаки

Анна Ярославская
15 августа 2026, 09:22
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Аэродром "Саваслейка" является местом базирования самолетов МИГ-31К, который пускает аэробалистические ракеты "Кинжал" по территории Украины.
МиГ-31К, атака на Саваслейку
Авиабазу Саваслейка атаковали беспилотники / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Exilenova+

Читайте в материале:

  • Дроны ночью атаковали авиабазу Саваслейка в РФ
  • На объекте базируются истребители МиГ-31К с Кинжалами
  • Очевидцы фиксировали серию взрывов, огонь и густой дым

В ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Об этом сообщает мониториноговый канал Exilenova+.

Жители в местных чатах писали о громких взрывах в районе аэродрома. По их словам.

видео дня

Кроме того, сообщалось, что в районе дислокации МиГ-31К видны клубы дыма и огонь.

Зарево от пожара в Нижегородской област
Зарево от пожара в Нижегородской област / Фото: Exilenova+

Местные власти не комментировали информацию о последствиях атаки и ударах по военному аэродрому.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В то же время канал Strategic Control отмечает, что россияне поднимали в воздух четыре самолета Миг-31К после начала атаки. Самолеты вылетели в сторону Татарстана, чтобы избежать атаки дронов.

Мониторы отмечали, что ночью в воздушном пространстве РФ находились:

  • 2х А-50У с аэродромов "Оренбруг-2" и "Пермь";
  • 4х МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", направляющихся на аэродром "Бегишево".

"Враг испугался атаки БпЛА и выводит борта из-под удара", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Атака на военный аэродром "Саваслейка":

скриншот

Атака на завод по производству ракет в Самаре

Как писал Главред, в ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимаются клубы черного дыма.

Удар был нанесен украинской ракетой "Фламинго".

Недалеко от РКЦ расположен завод "Авиакор", который ремонтирует и модернизирует самолеты.

Удар, вероятно, пришелся по главному цеху предприятия. Огонь мог задеть корпус №106 - ключевой цех, где собирают самолеты.

Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил ракетную атаку на промышленный объект.

Атаки по России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар. Ещё два БПЛА перехватили на подлёте к Москве.

В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.

Украине нужно 10% ракет Patriot из запасов США, чтобы остановить российскую баллистику

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN.

Сейчас, по его данным, Киев получил лишь 1% от необходимого объема.

"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллионы телефонных звонков... Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал Зеленский.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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