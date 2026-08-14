Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

Алексей Тесля
14 августа 2026, 23:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки, подчеркнул президент.
Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП, 56 ОМБр

Главное:

  • Силы обороны получили задачу уничтожить за август 30 тысяч россиян
  • Зеленский сделал акцент на потребности Сил обороны в дронах

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

"Сегодня было много вопросов, и именно вопросов военных. В докладе главнокомандующего Вооруженными Силами Драпатого были определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки. Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые уничтожают оккупантов, противодействуют российским штурмам, российскому "просачиванию". Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов", – сказал он в вечернем видеообращении в пятницу.

видео дня

Также Зеленский сделал акцент на потребности Сил обороны в дронах по итогам беседы с главой Министерства обороны Евгением Хмарой. "Мы говорили сегодня о нашей потребности в дронах, в технологической составляющей. Подробно обсудили и с ним, и на Штабе вопрос финансирования армии. Нужно максимально восполнить дефицит. Объем серьезный: в первом полугодии расходы были значительно выше, и теперь перед нами стоит новый вызов – найти необходимые средства", – подчеркнул президент.

"Мы будем вести переговоры с партнерами. Также рассчитываю, что правительство Украины вместе с парламентариями будет работать так, чтобы Украина получала необходимые средства. Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и в дальнейшем расти. И только так", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул важность продолжения работы над созданием системы ПВО для Украины – ракет и соглашений о производстве в Украине.

"Это все будет. Это не просто, но все это будет. За время войны мы уже много раз говорили об оружии, средствах, технике, о которых сначала слышали, что это якобы невозможно… И мы это смогли. То же самое будет и с противоракетной обороной, то же самое будет и с "пэтриотами" в Украине".

"Но каждое затягивание, которое, к сожалению, имеет место на политическом уровне, просто уносит жизни. Важно действовать быстро, направлять все силы на защиту жизни и на ограничение ресурсов России для ведения войны. Агрессор должен чувствовать, что мир существует, что он действительно есть и действует, чтобы положить конец войне, а не просто наблюдать, как она продолжается. Я благодарю каждого, кто действительно помогает нам, помогает Украине! Я благодарю всех, кто защищает нас, кто защищает Украину", – сказал Зеленский.

Удары по нефтяной отрасли РФ: раскрыты многомиллиардные потери

С начала 2026 года атаки на нефтяные объекты и предприятия переработки наносят российской экономике ощутимый ущерб. В Украине такие действия называют "дальнобойными санкциями", поскольку они влияют не только на отдельные объекты, но и на работу целых производственных цепочек.

По оценкам экспертов, совокупные потери России уже составляют не менее 7 миллиардов долларов. Владимир Зеленский отмечает, что речь идет не только о повреждении инфраструктуры: существенную роль играют вынужденные простои предприятий и перебои с поставками нефтепродуктов.

Удары по РФ - важные новости

Как писал Главред, ранее были раскрыты колоссальные потери РФ в Украине Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

Стоит также прочитать:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:54Украина
Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:12Украина
Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Салат из баклажанов на зиму "Десятка": рецепт за 35 минут

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Последние новости

01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

22:00

Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФВидео

Реклама
21:38

Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

21:31

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:16

Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

21:04

Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантовВидео

20:29

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам — удача, Тельцам — отдых

20:15

Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильмаВидео

20:00

Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводовВидео

19:47

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

19:40

Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

19:18

Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

19:15

Чтобы банки не сдулись и не "постреляли", какую соль категорически не стоит брать

Реклама
19:13

"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

19:10

Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путинамнение

18:45

"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

18:42

Буданов о новых категориях в Реестре убытков: "Россия заплатит за каждое преступление"

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиентаВидео

18:21

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

17:26

Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

17:25

Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне

17:24

Карнизы для штор стремительно выходят из моды: дизайнеры рассказали, чем их заменить

17:20

Соловей отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем: "Никому не советую"

17:04

Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всехВидео

16:58

Почему нельзя мыть посуду в гостях — приметка, предупреждающая о беде

16:36

Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

16:34

Астрологи назвали счастливчиков недели — кто изменит свою жизнь в конце лета

16:27

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе США

16:25

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Реклама
16:15

Киллер в Польше готовил покушение на украинского рэпера: СМИ назвали имя артиста

16:02

Звезда "Лиги смеха" разводится с женой после слухов об измене — что произошло

16:02

Доллар вырос, а евро стремительно полетел вверх: курс валют на 17 августа

15:56

Что добавить в варенье, чтобы оно не заплесневело — секрет длительного хранения

15:50

Людей призвали насыпать соль в кроссовки: результат будет уже за одну ночьВидео

15:33

Выбрасывать яблоки на огород или закапывать — как не навредить урожаю

15:23

Азовское море гибнет из-за войны: какая рыба может исчезнуть навсегда

15:20

Украина предлагает перемирие, а от РФ - только угрозы: есть ли шанс на новые переговоры

15:07

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

15:04

"Проклятые" туннели под Киевом: почему город отказался от первых проектов метроВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять