Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

Определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП, 56 ОМБр

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Силы обороны получили задачу уничтожить за август 30 тысяч россиян

Зеленский сделал акцент на потребности Сил обороны в дронах

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

"Сегодня было много вопросов, и именно вопросов военных. В докладе главнокомандующего Вооруженными Силами Драпатого были определены шаги и средства для усиления направлений Славянска и Константиновки. Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые уничтожают оккупантов, противодействуют российским штурмам, российскому "просачиванию". Я рассчитываю, что сейчас, в августе, будет уничтожено не менее 30 тысяч оккупантов", – сказал он в вечернем видеообращении в пятницу.

видео дня

Также Зеленский сделал акцент на потребности Сил обороны в дронах по итогам беседы с главой Министерства обороны Евгением Хмарой. "Мы говорили сегодня о нашей потребности в дронах, в технологической составляющей. Подробно обсудили и с ним, и на Штабе вопрос финансирования армии. Нужно максимально восполнить дефицит. Объем серьезный: в первом полугодии расходы были значительно выше, и теперь перед нами стоит новый вызов – найти необходимые средства", – подчеркнул президент.

"Мы будем вести переговоры с партнерами. Также рассчитываю, что правительство Украины вместе с парламентариями будет работать так, чтобы Украина получала необходимые средства. Технологичность нашей армии, наших оборонных операций должна и в дальнейшем расти. И только так", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул важность продолжения работы над созданием системы ПВО для Украины – ракет и соглашений о производстве в Украине.

"Это все будет. Это не просто, но все это будет. За время войны мы уже много раз говорили об оружии, средствах, технике, о которых сначала слышали, что это якобы невозможно… И мы это смогли. То же самое будет и с противоракетной обороной, то же самое будет и с "пэтриотами" в Украине".

"Но каждое затягивание, которое, к сожалению, имеет место на политическом уровне, просто уносит жизни. Важно действовать быстро, направлять все силы на защиту жизни и на ограничение ресурсов России для ведения войны. Агрессор должен чувствовать, что мир существует, что он действительно есть и действует, чтобы положить конец войне, а не просто наблюдать, как она продолжается. Я благодарю каждого, кто действительно помогает нам, помогает Украине! Я благодарю всех, кто защищает нас, кто защищает Украину", – сказал Зеленский.

Удары по нефтяной отрасли РФ: раскрыты многомиллиардные потери

С начала 2026 года атаки на нефтяные объекты и предприятия переработки наносят российской экономике ощутимый ущерб. В Украине такие действия называют "дальнобойными санкциями", поскольку они влияют не только на отдельные объекты, но и на работу целых производственных цепочек.

По оценкам экспертов, совокупные потери России уже составляют не менее 7 миллиардов долларов. Владимир Зеленский отмечает, что речь идет не только о повреждении инфраструктуры: существенную роль играют вынужденные простои предприятий и перебои с поставками нефтепродуктов.

Удары по РФ - важные новости

Как писал Главред, ранее были раскрыты колоссальные потери РФ в Украине Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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