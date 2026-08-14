Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

В Украине нет дефицита продуктов, несмотря на уничтожение логистических центров.

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В Украине нет дефицита продуктов / коллаж: Главред, фото: ksy77725758, nadia_shambel

Кратко:

Из-за атак РФ возникают временные перебои в работе логистических цепочек

Часть утраченных логистических мощностей удастся заменить или восстановить

В Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, сообщает "Укринформ".

По словам министра, из-за атак действительно возникают временные перебои в работе логистических цепочек, однако они пока не влияют на общие объемы продовольствия на рынке.

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"Какого-либо дефицита продовольствия в Украине нет. Да, есть временные сбои в логистических цепочках, но если посмотреть на балансы по любой из основных продуктов, то дефицита нет", - подчеркнул Высоцкий.

Он также сообщил, что Министерство аграрной политики еженедельно отслеживает изменение цен на продукты. Согласно предварительным данным, существенного роста стоимости основных продовольственных товаров, в том числе в Киеве, пока не зафиксировано.

Вместе с тем правительство продолжает искать альтернативные помещения для замены уничтоженных логистических объектов. В частности, рассматривается возможность использования зданий, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Еще одним вариантом министр назвал так называемую "логистику на колесах". Такой подход позволит организовать поставки продукции без необходимости ее длительного хранения на крупных распределительных складах.

Высоцкий отметил, что значительную часть утраченных логистических мощностей удастся заменить или восстановить в относительно короткие сроки.

"На сегодняшний день складывается впечатление, что до 40% можно заменить относительно быстро. Понятно, что такие объемы полностью восстановить в короткие сроки очень сложно. Но около 30-40% можно переместить или восстановить достаточно быстро", - сказал министр.

Обстрелы украинских портов - главное

Экспорт украинского зерна через Чёрное море оказался под угрозой из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре и торговым судам. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Москва активизировала атаки после серии ударов украинских беспилотников по российским судам.

11 июля российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. В результате российской атаки повреждения получило гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту корабля возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать.

10 июля оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

Заход судов в украинские морские порты временно остановился, однако говорить о полноценной блокаде морского экспорта пока преждевременно. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

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О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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