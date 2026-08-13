В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

В Москве также заявили, что готовы встретиться со специальными посланниками президента США.

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Реакция России на предложения Украины по мирному процессу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Киев передал партнерам инициативы по завершению войны

В Кремле заявили, что ничего о них не знают

Москва готова принять Уиткоффа и Кушнера

Украина заявила о передаче партнерским странам подробных инициатив по прекращению войны. Однако в Кремле говорят о полном отсутствии какой-либо информации по этому поводу.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии россСМИ сказал, что Москве якобы ничего не известно о новых предложениях по мирному процессу, которые Украина передала США.

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Отвечая на прямой вопрос журналистов о возможном получении мирных инициатив от американской стороны, российский чиновник дал отрицательный ответ и заверил, что российская сторона не располагает никакими подробностями.

Дипломат также добавил, что вопрос о возможном визите в Москву спецпосланцев президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера остается на повестке дня.

По его словам, российская сторона готова оперативно организовать эту встречу в случае необходимости.

"Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы", - сказал Рябков.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Может ли Путин завершить войну

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, продолжит войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике РФ, ситуацию на фронте и удары украинских военных по территории России.

По его словам, личные интересы Путина не обязательно совпадают с интересами России.

"Интерес Путина заключается в том, чтобы продолжать войну независимо от того, насколько Россия ее выиграет или проиграет. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не решит", - убежден он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Руслан Марышев считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина не приведет к завершению войны против Украины, поскольку в России уже сформировалась система, способная продолжать свою работу независимо от того, кто возглавляет страну.

Также известно, что в Москве отвергают сценарий временного прекращения боевых действий в Украине без устранения того, что российская сторона называет "первопричинами конфликта".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената США поддержать законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Глава государства заявил, что усиление экономического давления на Кремль является одним из ключевых факторов, которые могут приблизить окончание войны.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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