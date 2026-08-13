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В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

Константин Пономарев
13 августа 2026, 22:24
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В Нью-Йорке сотрудники санитарной службы нашли два фамильных кольца среди девяти тонн мусора. На поиски драгоценностей ушло всего около 10 минут.
Мусорщики нашли в девяти тоннах отходов два потерянных кольца
Мусорщики нашли в девяти тоннах отходов два потерянных кольца / Коллаж Главред, фото: New York City Department of Sanitation

Вы узнаете:

  • Как два фамильных кольца оказались среди девяти тонн мусора
  • Почему поиски почти невозможной находки заняли всего 10 минут
  • Что заставило жителей Нью-Йорка назвать рабочих "чудотворцами"

Сотрудники санитарной службы Нью-Йорка помогли жительнице Бруклина вернуть две семейные реликвии, которые она случайно отправила в мусор. Рабочим пришлось искать украшения среди примерно девяти тонн отходов, однако история получила неожиданно счастливый финал.

Среди потерянных драгоценностей оказалось платиновое помолвочное кольцо с бриллиантами, которое передавалось в семье на протяжении четырех поколений. Об этом пишет People.

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После случившегося пользователи соцсетей назвали сотрудников санитарной службы "чудотворцами" и предложили выплатить им премию.

Кольца случайно оказались в мусоре

Американка обнаружила, что по ошибке выбросила два ценных кольца, и в отчаянии решила обратиться за помощью в Департамент санитарии Нью-Йорка.

Сотрудникам службы удалось установить, какой именно мусоровоз забирал отходы возле ее дома. Это позволило значительно сузить территорию поисков, хотя задача все равно выглядела практически невозможной, ведь украшения находились где-то внутри огромной массы мусора.

Кольца случайно оказались в мусоре
Кольца случайно оказались в мусоре / Фото: New York City Department of Sanitation

В публикации Департамента санитарии от 7 августа ситуацию сравнили с поиском иголки в стоге сена. Однако благодаря тому, что удалось определить нужный грузовик, и некоторой доле удачи кольца все-таки обнаружили.

"Случайно выброшенные кольца были найдены! Благодаря найденному грузовику и небольшой удаче кольца удалось вернуть. Мы любим истории успеха!" - рассказали в ведомстве.

Рабочие искали драгоценности среди девяти тонн отходов

По данным программы Today Show, речь шла примерно о более чем девяти тоннах отходов. На опубликованных кадрах была видна внушительная гора мусора.

Несмотря на масштаб задачи, поиски неожиданно оказались очень быстрыми. В Департаменте санитарии заявили, что сотрудникам понадобилось всего около 10 минут, чтобы обнаружить пропавшие кольца.

Рабочие искали драгоценности среди девяти тонн отходов
Рабочие искали драгоценности среди девяти тонн отходов / Фото: New York City Department of Sanitation

Одна из найденных драгоценностей представляла собой золотое обручальное кольцо с бриллиантами. Второй реликвией было платиновое помолвочное кольцо, также украшенное бриллиантами.

Особую ценность последнему придавала семейная история. Украшение передавалось из поколения в поколение и находилось в семье уже четыре поколения. Поэтому потеря была связана не только с материальной стоимостью колец.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

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Об источнике: People

People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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