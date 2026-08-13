Дом мечты за миллионы хотят снести из-за "неправильного окна": что не так

Семья с детьми потратила сотни тысяч фунтов на строительство дома мечты, однако лишние 50 сантиметров привели к спору с властями и угрозе сноса.

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Семья может лишиться дома за миллионы из-за лишних 50 см / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Mirror

Вы узнаете:

Почему дом стоимостью £400 тысяч оказался под угрозой сноса

Как небольшое расхождение в размерах привело к многолетнему спору

Сколько владелец уже потратил, пытаясь спасти семейный дом

Житель Великобритании оказался перед угрозой сноса дома своей мечты стоимостью около 400 тысяч фунтов стерлингов (примерно 24,1 млн гривен) после многолетнего спора с местными властями. Одной из причин конфликта стали размеры здания. Выяснилось, что оно примерно на полметра шире предусмотренного параметрами застройки.

31-летний Иднан Чоудхри из Уолсолла уже несколько лет пытается добиться разрешения сохранить пятикомнатный дом. Мужчина утверждает, что действовал на основании согласованных архитектурных планов и не ожидал, что небольшое расхождение в размерах обернется настолько серьезными последствиями. Об этом пишет Mirror.

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Дом построили после получения разрешения

История началась после того, как Чоудхри приобрел недвижимость в 2020 году. За дом с тремя спальнями он заплатил 337 тысяч фунтов (примерно 20,3 млн гривен), после чего решил перестроить его в просторное жилье для своей семьи.

По словам мужчины, представители местного совета посещали участок еще в марте 2021 года. После обсуждений и внесения изменений в проект полное разрешение на строительство было получено в апреле 2022-го.

Дом построили после получения разрешения / Фото: SWNS

Работы начались, однако позднее на объект приехал инспектор после жалобы одного из соседей. Во время проверки выяснилось, что параметры построенного здания отличаются от предусмотренных проектом.

В частности, возникла проблема с так называемым правилом 45 градусов, которое используется при оценке того, насколько новая постройка может ограничивать естественное освещение соседних домов. Как утверждает Чоудхри, расхождение составляло около 50 сантиметров.

К этому моменту значительная часть здания уже была построена.

Владельцу пришлось переделывать новый дом

После возникновения претензий Чоудхри нанял другого архитектора и попытался изменить здание так, чтобы удовлетворить требования местных властей.

Мужчина утверждает, что уменьшил некоторые конструкции, демонтировал стены и колонны, а также изменил параметры мансардного окна. Он рассчитывал, что после переделок сможет получить разрешение задним числом и окончательно узаконить построенный дом.

Владельцу пришлось переделывать новый дом / Фото: SWNS

Однако первая заявка на ретроспективное разрешение была отклонена. Среди причин власти назвали негативное влияние здания на соседнюю недвижимость, несоответствие окружающей застройке и проблемы с обзором для водителей и пешеходов.

В марте Чоудхри предпринял еще одну попытку согласовать уже построенный трехэтажный дом. На этот раз заявление получило 22 комментария в поддержку и пять возражений.

Но добиться желаемого результата снова не удалось.

Совет нашел новые проблемы

Совет Уолсолла заявил, что новая заявка не устранила все причины предыдущего отказа. Более того, чиновники указали на дополнительные недостатки.

Среди них - нарушение правила 45 градусов, неточности в плане участка, ухудшение видимости для автомобилистов и пешеходов, возможная потеря приватности соседями и внешний вид самого здания.

Семья вложила в дом сотни тысяч фунтов / Фото: SWNS

Отдельные претензии возникли к мансардному окну. По данным совета, фактически построенная конструкция оказалась больше первоначально утвержденной.

Претензии также возникли к передней стене и воротам. По мнению местных властей, они могут ограничивать обзор на участке дороги, где видимость и без того затруднена из-за поворота.

Семья вложила в дом сотни тысяч фунтов

Чоудхри утверждает, что вместе с семьей вложил в перестройку недвижимости от 300 до 400 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, еще примерно 30–35 тысяч фунтов пришлось потратить на архитекторов, адвокатов и попытки урегулировать конфликт с местными властями.

Мужчина живет вместе с тремя детьми и родителями и называет происходящее серьезным испытанием для всей семьи. По его словам, они изначально старались соблюдать установленные процедуры и не ожидали, что согласованный проект приведет к четырехлетнему спору.

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