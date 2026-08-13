На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

После холодных ночей во все регионы вернутся высокие температуры. Однако есть нюанс.

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Прогноз погоды на 14 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Насколько снизится температура в Украине в пятницу

Когда Украину накроет новая волна жары

Погода в Украине во всех областях завтра, 14 августа, будет сухой и солнечной под влиянием антициклона - обширной области высокого атмосферного давления, когда вероятность дождей минимальна.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, антициклон сейчас охватывает почти всю территорию Европы. Поэтому в прогнозе даже не видно туманов в отдельных регионах.

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Синоптическая карта / фото: facebook.com/tala.didenko/

В пятницу в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов, в Закарпатье +28+31 градус.

"А ночью даже уже доставайте пледы или даже одеяло, минимальная температура +12+17, а на севере и западе местами - страшно сказать - +9+11 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Украине 14 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 14 августа

В столице в пятницу будет сухо, без осадков и солнечно. Температура воздуха днем повысится до +24 градусов.

Погода в Киеве 14 августа / фото: скриншот с meteoprog

Однако Диденко предупредила, что в ближайшее воскресенье и понедельник жара вернется в Киев и большинство областей Украины, будет +30 градусов и выше, хотя и ненадолго.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какая будет погода в Украине в августе-сентябре

Главред писал, что по данным Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +21–+25 градусов, а в горных районах - около +17–+19 градусов. Для большинства регионов это примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

По предварительным расчетам сезонных моделей, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды. Причина заключается в том, что в начале осени поверхность земли и водоемы все еще сохраняют значительный запас тепла, накопленного в течение лета.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 августа на всей территории Украины сохранится преимущественно бездождевая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +9–+16 градусов, днем - +26–+31 градус.

Ранее стало известно, что на текущей неделе в Украине ожидается прекрасная умеренная температура воздуха, но в ближайшие выходные снова вернется жара до +30…+34 градусов.

По данным синоптика Диденко, с 13 по 15 августа в Украине дневные температуры будут колебаться в пределах +22–+26 градусов. Но уже 16–17 августа во все области страны вернется жара.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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