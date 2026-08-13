На Украину надвигается жара: синоптик предупредила о резком изменении погоды

Вы узнаете:
- Насколько снизится температура в Украине в пятницу
- Когда Украину накроет новая волна жары
Погода в Украине во всех областях завтра, 14 августа, будет сухой и солнечной под влиянием антициклона - обширной области высокого атмосферного давления, когда вероятность дождей минимальна.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, антициклон сейчас охватывает почти всю территорию Европы. Поэтому в прогнозе даже не видно туманов в отдельных регионах.
В пятницу в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов, в Закарпатье +28+31 градус.
"А ночью даже уже доставайте пледы или даже одеяло, минимальная температура +12+17, а на севере и западе местами - страшно сказать - +9+11 градусов", - добавила синоптик.
Погода в Киеве 14 августа
В столице в пятницу будет сухо, без осадков и солнечно. Температура воздуха днем повысится до +24 градусов.
Однако Диденко предупредила, что в ближайшее воскресенье и понедельник жара вернется в Киев и большинство областей Украины, будет +30 градусов и выше, хотя и ненадолго.
Какая будет погода в Украине в августе-сентябре
Главред писал, что по данным Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +21–+25 градусов, а в горных районах - около +17–+19 градусов. Для большинства регионов это примерно на 2 градуса выше климатической нормы.
По предварительным расчетам сезонных моделей, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды. Причина заключается в том, что в начале осени поверхность земли и водоемы все еще сохраняют значительный запас тепла, накопленного в течение лета.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 15 августа на всей территории Украины сохранится преимущественно бездождевая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +9–+16 градусов, днем - +26–+31 градус.
Ранее стало известно, что на текущей неделе в Украине ожидается прекрасная умеренная температура воздуха, но в ближайшие выходные снова вернется жара до +30…+34 градусов.
По данным синоптика Диденко, с 13 по 15 августа в Украине дневные температуры будут колебаться в пределах +22–+26 градусов. Но уже 16–17 августа во все области страны вернется жара.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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