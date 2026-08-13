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Малосольные огурцы за 5 минут: вкусный рецепт для бутербродов, бургеров и салатов

Анна Ярославская
13 августа 2026, 11:04
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Чем дольше огурцы стоят в холодильнике, тем насыщеннее становится вкус.
Малосольные огурцы
Малосольные огурцы - рецепт без стерилизации банок в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Кратко:

  • Малосольные огурцы можно приготовить без стерилизации
  • Есть их можно через 24 часа, хранить до 3 недель

Сезон засолки открыт, и если огурцы в огороде растут быстрее, чем вы успеваете их съедать, есть решение, не требующее ни кастрюль для консервации, ни целого дня на кухне. О простом рецепте хрустящих малосольных огурцов для холодильника рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, это один из самых удобных рецептов именно потому, что все нужные ингредиенты всегда под рукой, а в результате можно получить хрустящие огурцы без специального оборудования для консервации. Банки даже необязательно стерилизовать: поскольку огурцы хранятся в холодильнике и имеют короткий срок годности, достаточно просто чистой посуды.

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Специи, которые следует попробовать

В базовом рецепте рекомендуется использовать классическое сочетание чеснока и укропа, но это только отправная точка. В традиционный рассол для солений можно добавлять и другие специи, каждая из которых придает свой оттенок вкусу:

  • желтые или черные горчичные зерна - ½ чайной ложки на банке;
  • душистый перец – 6 штук на банку;
  • лавровый лист – 1 шт. на банку;
  • семена кориандра - ½ чайной ложки на банку;
  • семена укропа - ¼ чайной ложки на банку;
  • гвоздика – 4 бутона на банку.

Если любите сладковатые нотки, к соли можно добавить 1 чайную ложку сахара.

Бесемер советует не бояться экспериментов со специями - поскольку огурцы в холодильнике готовятся быстро и небольшими партиями, неудачный эксперимент будет стоить только одной банки.

Как приготовить очень вкусные малосольные огурцы

Рецепт рассчитан на две банки объемом 0,5 литра.

Инвентарь:

  • две чистые литровые банки с крышками;
  • небольшая кастрюля или чайник для подогрева воды;
  • острый нож;
  • овощерезка-мандолина или кухонный комбайн для нарезки.

Ингредиенты:

  • 4-5 небольших огурцов, тщательно вымытых;
  • 1/4 нарезанной луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • несколько веточек укропа или 1 столовая ложка сушеного укропа;
  • ½ чайной ложки черного перца горошком;
  • несколько ломтиков красного перца (красный перец можно не добавлять, если вы не любите острые соленые огурцы);
  • Любые другие специи для маринования, которые вам нравятся.
  • 2 столовые ложки крупной соли;
  • 1 стакан уксуса или уксуса;
  • 1 стакан воды.

Огурцы нарезают тонкими ломтиками или чипсами – ножом, мандолиной или кухонным комбайном. Для ломтиков оптимальна длина 10-12 см, чтобы они помещались в банку вместе со специями на дне.

На дно чистых банок кладут укроп, лук, чеснок, черный перец горошком, красный перец и другие любимые специи.

Далее банки заполняют огурцами: чипсы можно легко утрамбовать, а ломтики лучше укладывать слоями.

Поскольку рецепт быстрый, рассол не кипятят. Половину воды (½ стакана) подогревают в кастрюле вместе со столовой ложкой соли, помешивая до полного растворения, после чего снимают с огня. Альтернативный вариант – растворить соль в горячей воде из чайника, помешивая в мерном стакане.

Когда соль растворилась, к раствору добавляют остаток холодной воды (½ стакана) и разливают по баночкам. В каждую банку добавляют еще по ½ стакана уксуса, после чего банку закрывают крышкой и слегка взбалтывают.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Сколько хранятся и как подавать

Огурцы можно есть уже через 24 часа, но наилучший вкус они приобретают через 48 часов, когда все ароматы успевают сочетаться.

Чем дольше огурцы стоят в холодильнике, тем насыщеннее становится вкус – хранить их можно до трех недель, при условии, что в банку не лезут грязными руками.

Готовые огурцы хорошо подходят для бутербродов, бургеров и салатов, а из их рассола можно сделать приправу для хот-догов, соус тартар или "грязный" мартини.

Как писал Главред, маринованные огурцы с мукой готовят без уксуса, используя естественное брожение. Этот рецепт поможет добиться хрустящего вкуса и сохранить заготовку до зимы. Детальнее читайте в материале: Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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