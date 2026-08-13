Помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше: секретный способ хранения

Холодильник может испортить вкус помидоров, поэтому для них лучше выбрать другое место.

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Где хранить помидоры, чтобы они дольше оставались свежими / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему не стоит хранить помидоры в холодильнике

Где лучше всего хранить помидоры, чтобы они дольше оставались свежими

Как скотч помогает продлить свежесть помидоров

Помидоры - один из самых популярных летних овощей, но их свежесть быстро теряется, если не соблюдать правильные условия хранения.

Главред расскажет, где и как хранить плоды, чтобы они оставались сочными и упругими как можно дольше.

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Почему не стоит класть помидоры в холодильник

Холодильник кажется очевидным местом для овощей, но для помидоров он не подходит, пишет Food & Wine. Низкая температура изменяет их структуру: мякоть становится рыхлой, а характерная сладость исчезает. Даже если хранить плоды в контейнере, вкус всё равно ухудшается. Поэтому для краткосрочного хранения холодильник лучше не использовать.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Где хранить помидоры

Рекомендуем оставлять помидоры на кухонном столе или полке, где нет прямого солнечного света. Важный нюанс - класть их плодоножкой вниз. Именно через место крепления плодоножки помидор постепенно теряет влагу. Если перекрыть этот "путь", процесс замедлится, и плоды дольше останутся свежими. В таком положении они могут сохранять упругость и вкус не менее недели.

Хитрость со скотчем

Чтобы сохранить урожай ещё дольше, можно использовать обычный скотч. Если заклеить место крепления плодоножки, помидоры остаются сочными и упругими почти полторы недели.

Смотрите видео с рецептом вкусных маринованных помидоров:

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