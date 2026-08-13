Помидоры будут оставаться свежими гораздо дольше: секретный способ хранения

Вы узнаете:
- Почему не стоит хранить помидоры в холодильнике
- Где лучше всего хранить помидоры, чтобы они дольше оставались свежими
- Как скотч помогает продлить свежесть помидоров
Помидоры - один из самых популярных летних овощей, но их свежесть быстро теряется, если не соблюдать правильные условия хранения.
Главред расскажет, где и как хранить плоды, чтобы они оставались сочными и упругими как можно дольше.
Почему не стоит класть помидоры в холодильник
Холодильник кажется очевидным местом для овощей, но для помидоров он не подходит, пишет Food & Wine. Низкая температура изменяет их структуру: мякоть становится рыхлой, а характерная сладость исчезает. Даже если хранить плоды в контейнере, вкус всё равно ухудшается. Поэтому для краткосрочного хранения холодильник лучше не использовать.
Где хранить помидоры
Рекомендуем оставлять помидоры на кухонном столе или полке, где нет прямого солнечного света. Важный нюанс - класть их плодоножкой вниз. Именно через место крепления плодоножки помидор постепенно теряет влагу. Если перекрыть этот "путь", процесс замедлится, и плоды дольше останутся свежими. В таком положении они могут сохранять упругость и вкус не менее недели.
Хитрость со скотчем
Чтобы сохранить урожай ещё дольше, можно использовать обычный скотч. Если заклеить место крепления плодоножки, помидоры остаются сочными и упругими почти полторы недели.
Смотрите видео с рецептом вкусных маринованных помидоров:
@viktoria_food0 Лучший рецепт маринованных помидоров? Маринованные сладкие помидоры на зиму? Маринад на 1 л воды: ▫️4 ст.л. сахара ▫️1 ст.л. соли ▫️4 ст.л. уксуса 9 % На дно баночки кладу петрушку, зонтик укропа, перец горошком и душистый перец, а также лавровый лист и 0,5 ч.л. горчицы в зернах. Готовьте и наслаждайтесь на здоровье ?? #помидорыназиму#маринованныепомидоры#рецепт#рецепты♬ оригинальный звук - Виктория Козина
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Об источнике: Food & Wine
Food & Wine - это американское издание, основанное в 1978 году, которое позиционирует себя как глобальный авторитет в сфере культуры еды и напитков. Оно предлагает более 12 тысяч рецептов, разработанных шеф-поварами и проверенных экспертами, а также публикует материалы о гастрономических трендах, кулинарных путешествиях, винной индустрии и рекомендациях по ресторанам.
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