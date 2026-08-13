Рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов – готовится 35 минут

Летом дети часто просят взрослых купить им мороженое. Но у магазинного мороженого не всегда хороший состав, поэтому отличной альтернативой может стать домашнее мороженое.
Главред узнал, что украинский блогер и дедушка Валера в TikTok поделился простым рецептом домашнего мороженого из персиков.
Домашнее мороженое - рецепт
Ингредиенты:
- Персики 600 г
- Молоко 300 г
- Сахарная пудра 2 ст. л.
Персики очищаем от косточек и помещаем в морозильную камеру на 30 минут. Затем нарезаем персики на небольшие кусочки и помещаем в чашу блендера вместе с молоком и сахарной пудрой.
Измельчаем всё до однородной консистенции и переливаем массу в контейнер. Закрываем его крышкой и отправляем в морозильную камеру минимум на 5 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@valera_zna Мороженое из трёх ингредиентов. Без хлопот, но очень вкусно. Возьмите: • 600 г персиков • 300 мл холодного молока • 2 ст. л. сахарной пудры Персики разрежьте пополам, удалите косточки и отправьте в морозилку на 6 часов или на ночь. Затем переложите в блендер, добавьте холодное молоко и сахарную пудру и взбейте до нежной кремовой текстуры. Можете есть сразу - получится как густой фруктовый смузи. А можете ещё немного подморозить, и у вас получится настоящее домашнее мороженое. А если впереди дорога и готовить некуда, то заезжайте на @Ukrnafta ♬ оригинальная аудиозапись - Валера, который видел и знает
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О персоне: valera_zna
valera_zna - кулинарный напарник и коллега известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который участвует в его экспедициях по Украине, снимается в кулинарных видео и дегустирует блюда. В Instagram за страницей Валеры следят более 9 тысяч подписчиков.
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