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"В стиле 90-х": Роналду после свадьбы захейтили за кольца

Алена Кюпели
13 августа 2026, 09:15
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Криштиану Роналду женился на матери своих детей и показал кольца, которые не понравились пользователем соцсети.
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджину Родригес раскритиковал за кольца/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Кратко:

  • Что пишут тредчане по поводу колец
  • Как по их мнению они должны были выглядеть

Легендарного футболиста Криштиану Роналду, который накануне женился на матери своих детей Джорджине Родригез, высмеяли за свадебные кольца.

Пара опубликовала фото на своих страницах рук с кольцами. Внимательные пользователи Threads стали критиковать фото и выбор молодоженов.

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"Я не верю!! Это ИИ Что за кольца в стиле 90-х", - написала одна из комментаторов.

Роналду захейтили за выбор колец
Роналду захейтили за выбор колец / Скриншот Threads

Впрочем, другие пользователи встали на защиту ювелирного украшения. "Вы думали что там кубок фифы будет?", "С каких пор классика стала стилем 90-х?", "А нужны с бриллиантами размером с фалангу?", - пишут они.

Некоторые с помощью ИИ создали потенциальные модели колец, которые бы подошли звездному семейству: "А что так надо было?".

Как по мнению пользователей должны выглядеть кольца
Как по мнению пользователей должны выглядеть кольца / Скриншот Threads

Напомним, ранее 41-летний спортсмен и 32-летняя модель опубликовали фотографию, на которой его рука нежно лежит на её руке, при этом оба носят простые золотые обручальные кольца. Подпись к посту гласит: "CиG".

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О персоне: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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