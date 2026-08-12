Куриные отбивные удивят хрустящей корочкой: секрет кроется в необычном кляре

Классические куриные отбивные можно приготовить совершенно по-новому, использовав вместо традиционного кляра тертый картофель. Такой способ позволяет получить аппетитную золотистую корочку, которая остается хрустящей даже после остывания, а мясо внутри получается нежным и сочным.
Почему стоит попробовать картофельный кляр
Картофель в этом рецепте выполняет сразу несколько функций: он удерживает влагу внутри мяса, создает плотную оболочку и придает блюду особый вкус. Благодаря яйцам масса хорошо держится на кусочках курицы, а во время жарки образуется равномерная румяная корочка, говорится на странице mariiam foodblog в Instagram.
Как приготовить куриные отбивные в картофельном кляре
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- картофель – 4–5 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления
Куриное филе нужно нарезать порционными кусочками и слегка отбить, чтобы они стали нежнее, но не слишком тонкими – это важно для сохранения сочности. Мясо следует приправить солью и перцем. Картофель натереть на средней терке, слегка отжав лишнюю жидкость, но оставив достаточно влаги, чтобы он хорошо держался на поверхности.
Яйца взбейте до однородности, после чего каждый кусочек курицы сначала окуните в яичную смесь, а затем плотно обваляйте в картофельной массе. Жарить отбивные нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла, поддерживая средний огонь. Это позволит картофелю равномерно подрумяниться, а мясу - полностью приготовиться.
Полезные советы
Не стоит торопиться и ставить сильный огонь - тогда картофель быстро подгорит, а курица останется сырой. Лучше готовить постепенно, следя за тем, чтобы корочка была золотистой, а внутри мясо оставалось нежным.
Смотрите видео с рецептом куриных отбивных в картофельном кляре:
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