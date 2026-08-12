Куриные отбивные удивят хрустящей корочкой: секрет кроется в необычном кляре

Обычные куриные отбивные приобретут новый вкус, если вместо традиционного кляра использовать тёртый картофель.

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Куриные отбивные в картофельном кляре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Классические куриные отбивные можно приготовить совершенно по-новому, использовав вместо традиционного кляра тертый картофель. Такой способ позволяет получить аппетитную золотистую корочку, которая остается хрустящей даже после остывания, а мясо внутри получается нежным и сочным.

Почему стоит попробовать картофельный кляр

Картофель в этом рецепте выполняет сразу несколько функций: он удерживает влагу внутри мяса, создает плотную оболочку и придает блюду особый вкус. Благодаря яйцам масса хорошо держится на кусочках курицы, а во время жарки образуется равномерная румяная корочка, говорится на странице mariiam foodblog в Instagram.

Как приготовить куриные отбивные в картофельном кляре

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

картофель – 4–5 шт.

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления

Куриное филе нужно нарезать порционными кусочками и слегка отбить, чтобы они стали нежнее, но не слишком тонкими – это важно для сохранения сочности. Мясо следует приправить солью и перцем. Картофель натереть на средней терке, слегка отжав лишнюю жидкость, но оставив достаточно влаги, чтобы он хорошо держался на поверхности.

видео дня

Яйца взбейте до однородности, после чего каждый кусочек курицы сначала окуните в яичную смесь, а затем плотно обваляйте в картофельной массе. Жарить отбивные нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла, поддерживая средний огонь. Это позволит картофелю равномерно подрумяниться, а мясу - полностью приготовиться.

Полезные советы

Не стоит торопиться и ставить сильный огонь - тогда картофель быстро подгорит, а курица останется сырой. Лучше готовить постепенно, следя за тем, чтобы корочка была золотистой, а внутри мясо оставалось нежным.

Смотрите видео с рецептом куриных отбивных в картофельном кляре:

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